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четверг, 14 января 2021 15:30

Как ездить в снегопад - 5 советов для автомобилистов

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Как ездить в снегопад - 5 советов для автомобилистов
Как безопасно ездить по заснеженной дороге Фото: avtopogliad.com.ua

Вчера и сегодня в центральных областях Украины идет снег. Такая погода сохранится еще несколько дней. Температура опускается все ниже. Такие погодные условия требуют особого подхода к вождению автомобиля.

Портал Gazeta.ua предлагает 5 советов, которые помогут водителям избежать неприятных ситуаций в непогоду.


Трогайтесь плавно

При включении 1-й передачи или режима "драйв" не стоит давить на педаль газа так, как вы это делали на сухой дороге. Даже при отсутствии мороза резкое нажатие на акселератор может спровоцировать буксования ведущих колес.
А если авто стояло под снегом не первый день и имеет невысокий клиренс, то есть риск "посадить его на пузо". С каждым резким нажатием на газ, машина будет закаповатся глубже.
Поэтому стоит трогаться в натяг. Если чувствуете, что колеса вот-вот начнут пробуксовывать, попробуйте тронуться со 2-й передачи. На машинах с автоматической коробкой стоит включить заднюю передачу. Попробовать немного сдать назад, повернуть колеса в сторону и уехать вперед.

Избегайте разгонов

На заснеженной дороге, которые и во время гололеда, чрезмерная скорость может только навредить. Может быть как секундная проблема с пробуксовкой на светофоре, так и трудности с остановкой авто.
Стоит ехать в натяг с минимальным нажатием на педаль газа, но достаточными оборотами, чтобы двигатель тянул машину и не ГЛХ. В городских условиях, где поток автомобилей замедляется, достаточно катиться без нажатия на педаль акселератора - тогда автомобиль будет тормозить двигатель.

Поворачивайте постепенно

Хотя в заснеженную погоду дорожное покрытие не кажется таким опасным, как в гололед, все равно есть риск заноса машины при маневрах. Особенно опасны участки под мостами, у остановок и перед светофорами. Обычно там под снегом образуется лед, который не заметно. Это является причиной многочисленных ДТП
Поэтому следует в снежную погоду минимально маневрировать в городе, не ездить крайне правыми рядами дороги. Перестраиваться стоит ступенчатым приемом, а не поворачивая руль одним махом.

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Измените стиль торможения

В снегопад или в на заснеженной дороге распространенной ошибкой является резкое торможение. Именно оно провоцирует заносов и сносов автомобиля. Может сделать машину неконтролируемой на некоторое время.
Поэтому следует сначала применять торможение двигателем, потом импульсный прием торможения, эмитирует АБС. Особенно последнее необходимо для машин, не оборудованных этой системой. Если этого для замедления недостаточно, стоит несколько раз в 2-3 с. сильно зажать тормоза. При необходимости - повторить еще раз. Это позволит остановить авто достаточно быстро и не приведет к срабатыванию АБС.

Анализируйте поведение других

Следить за движением и поведением водителей вокруг надо всегда. Однако в непогоду это особенно необходимо. Ведь для многих автомобилистов эта зима может быть первым за рулем. Поэтому они могут переоценить собственные возможности.
Следует таким период увеличить дистанцию ​​до авто впереди, увеличить интервал до автомобилей со стороны. Если видно в зеркало заднего обзора, автомобилист позади держит минимальное расстояние, желательно слегка несколько раз нажать на тормоза, чтобы загорелись стоп-сигналы. Это его предупредит о дистанции. Если машина впереди время от времени резко ускоряется, лучше за ней не ехать, выбрать соседний ряд. Есть большая вероятность, что ее водитель или не справится с управлением, либо резко тормозить через пару минут.

Автор: Владимир Мукан
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