Имеет больший клиренс и багажник - презентовали семейный электромобиль Porsche

Фото: Владимир Мукан

Сегодня презентовали немецкую электрическую модель Porsche Taycan в кузове Cross Turismo. Знакомство с машиной прошло в автосалоне "Порше Центр Киев Аэропорт" в с. Чубинском Киевской области неподалеку от Бориспольской трассы.

Два новых электромобили выставили напротив входа в салон. Их припарковали возле фирменных зарядных станций этого же бренда.

Модификация Cross Turismo является универсалом, в отличие от привычного нам седана Taycan. Новинка ориентирована на путешествия по дорогам сомнительного качества, поэтому имеет увеличенный клиренс, уменьшенные свесы бамперов для беспрепятственного заезда на небольшие холмы, по всему периметру колесных арок и нижней части бамперов машина оснащена черным пластиком.

Cross Turismo лучше приспособили к семейным поездкам. Автомобиль имеет больший багажный отсек с удобным загрузочным проемом и просторный задний ряд сидений.

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Электромобиль может быть с передним или полным приводом. Его стоимость - от 2,7 млн грн .В зависимости от модификации и исполнения. Машина преодолевает на одном заряде батарей 389-456 км, в зависимости от вариации модели и режима езды.

В общем Taycan в новом кузове предлагают в четырех вариациях - Taycan 4, Taycan 4S, Taycan Turbo, а также Taycan Turbo S. В последнем варианте модель стоит около 5,4 млн грн. За доплату можно приобрести пакет для езды по бездорожью Off-Road. Он включает в себя увеличенный клиренс еще на 3 см.

"Электромобиль может быть оснащен силовым агрегатом мощностью от 476 до 761 лошадиных сил. От этого зависят и динамические показатели Porsche Taycan Cross Turismo. Самая мощная версия разгоняется до "сотни" за 2,9 секунды, - говорит Gazeta.ua Дмитрий Якуба с" Порше Центр Киев Аэропорт " . - Благодаря конструкции своего двигателя Taycan 26 раз подряд может выдавать ускорения, укладываясь четко в это время. И это, несмотря на то, что для любого двигателя электромобиля резкое ускорение является невероятным нагрузкой ".

У новинки есть 5 режимов вождения - стандартный, настроенный под себя, рассчитанный на максимальный пробег, спортивный, спортивный плюс.

"Модель оснащение 800-вольсовою системой. Это сделали для того, чтобы можно было передавать ток по проводам минимального сечения, - рассказывает специалист. - Зарядить электромобиль можно на скоростной зарядке, мощному чарджера, от домашней розетки на 220 вольт или от High Performance Charger - фирменной зарядки. Такая может быстро заполнить аккумулятор, она расположена возле "Порше Центр Киев Аэропорт" .

Аккумуляторная батарея электромобиля может принять 270 кВт. Если ее заряжать на фирменной зарядке процесс займет около 15 минут.

Porsche Taycan в кузове седан продают в Украине с марта прошлого года. Предлагают в трех версиях - 4S, Turbo, Turbo S. Они отличаются скоростью разгона, мощностью, запасом хода и другими особенностями.