Илон Маск ошеломил ценой нового пикапа Tesla

Автор: Tesla Pickup Новый пикап Tesla будет стоить $ 50 тыс.

Максимальная стартовая цена Tesla Pickup будет стоить $ 50 тыс.

Новый электрический пикап сможет проезжать на одном заряде 650-800 км, сообщает Electrek.

Дизайн транспорта не будет похожим на пикап, которые выпускают последние 20-40 лет. Кроме этого, Маск утверждает, что он подойдет далеко не всем.

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Автор: Tesla Pickup Новый пикап Tesla будет стоить $ 50 тыс.

Новый электрокар получит полноприводную динамическую подвеску и буксировочные способность около 140 тыс. кг.

Илон Маск сравнил "разрушительный дизайн" с переходом между "лошадью, каретой и автомобилем". Также он подтвердил, что показан ранее тизер отображает переднюю часть пикапу.

Производитель электромобилей Tesla возвращает программу бесплатной безлимитной зарядки на станциях Supercharger для новых клиентов.