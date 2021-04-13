Кроссовер Hyundai Tucson пользуется популярностью на многих рынках. Модель имеет высокопроизводительную версию N Line.

Недавно появился и вариант с длинной колесной базой, информирует Autocentre.

Автор: Hyundai Hyundai Tucson получил мощный двигатель

Новая модификация кроссовера Hyundai Tucson L отличается увеличенным до 2755 мм расстоянием между осями. Длина автомобиля теперь составляет 4670 мм.

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Авто оснастили мультимедийной системой с вертикальным планшетом диагональю 10,4 дюйма, по бокам от которого расположены сенсорные переключатели.

Автор: Hyundai Hyundai Tucson получил мощный двигатель

Авто получило 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 200 л. с. и 253 Нм крутящего момента, который связан с 7-ступенчатым "роботом" с 2 сцеплениями и системой переднего привода.

Автор: Hyundai Hyundai Tucson получил мощный двигатель

Стоимость новинки стартует от $25 тыс., примерно 698 тыс. грн. Пока эта версия предназначена для рынка Китая.

Чешский автопроизводитель Skoda добавил новый вариант модели Octavia. Теперь он предлагает 4-е поколение своего бестселлера в новой динамической версии Sportline.