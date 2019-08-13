Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки

Hyundai Nexo прошел краш-тест Америки. Фото: 24tv.ua

Американский Институт страхования безопасности на дорогах, IIHS, провел первое испытание автомобиля с водородным двигателем. Подопытный - Hyundai Nexo, получил высшую оценку Top Safety Pick +.

"Его стандартная система предотвращения фронтальному столкновению получила лучший рейтинг. Транспортное средство избежало столкновений на скоростях 20 и 40 км/ч, а также систему предупреждения о лобовом столкновении, которая соответствует критериям Национальной администрации безопасности дорожного движения ", - сообщили в IIHS.

Базовая цена водородного Nexo в США составила 58300 долларов. Такая комплектация оснащена стандартными светодиодными фарами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, синтетической кожей. Передние сиденья с подогревом и электрорегулировкой. Машина имеет систему помощи водителю.

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Наполнение резервуара водородом занимает 5 минут, а полный бак позволяет проехать до 612 км. Силовая установка кроссовера производит 161-у лошадиную силу. Ускорение от 0 до сотни происходит за 9,5 секунд.

Чтобы получить право на высшую оценку организации, транспортное средство должно достичь "хороших" рейтингов в шести испытаниях. Авто-лидер должен иметь также отличные оценки в тесте на предотвращение лобовому столкновению и хорошую работу оптики. Об этом сообщили на 24tv.ua.

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