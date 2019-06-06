Horch 951, De Soto S-6, Mercedes W126 - "Ретрофест" посетит автомобильная классика

Завтра стартует IV Международный фестиваль стиля "Ретрофест". Событие пройдет с 7-9 июня в Каменце-Подольском.

В этом году уже неизменной изюминкой программы станет впечатляющая экспозиция ретроавтомобилей. Среди огромного многообразия машин на праздник приедет и настоящая классика.

Horch 951, 1937 г.в.

Владелец Horch 951 1937 года выпуска прошел тернистый путь, прежде чем получил свой кабриолет. Сначала человек отреставрировал "Запорожец" 1961, кабриолет "Мерседес-170Н" и даже армейский джип "Виллис" 1943 года. Однако в конечном итоге, во Львове он нашел то, что ему пришлось по душе - Horch 951.

Автомобиль является одним из самых габаритных машин даже наших дней. Примерно 7 м длины и 3 т веса.

Говорят, что в этом "великане" могли возить Бормана, Гиммлера или даже самого Гитлера.

Автор: РетроФест Horch 951, 1937 года выпуска

De Soto S-6, 1939 г.в.

Одно из старейших авто фестиваля - DeSoto S-6 1939 выпуска. Такой же автомобиль имела семья самого Уолта Диснея.

Владелец - Сергей Зайцев приобрел автомобиль внезапно, еще 9 лет назад. 8 лет мужчина потратил, полностью отреставрировать машину. Однако теперь, он со своим DeSoto - неразлучны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собственный гимн, "Нумер 248" и "Что такое?" - скоро стартует "Ретрофест"

На Ретрофест экипаж приедет в звездном составе - Сергей Зайцев и Тетя Клава. DeSoto неоднократно становился победителем конкурсов ретромобилей. А на OldCarLand-2018 он занял 3 место в конкурсе Элеганции и выиграл номинацию "Самый стильный экипаж". На OldCarLand-2019 - 1 место в конкурсе Элеганции.

Автор: РетроФест De Soto S-6, 1939 года выпуска

Mercedes-Benz 170, 1938 г.в.

Еще одним раритетом можно считать Mercedes-Benz 1938 года. К началу Второй мировой выпустили около 75 тыс. Этих купе бизнес-класса. В Советский Союз машина попала после завершения войны. Ее привез в качестве трофея один советский офицер.

Mercedes-Benz 170 имеет четырех цилиндровый двигатель объемом 1,7 л. Его максимальная скорость - 108 км / ч. На 100 км автомобиль расходует менее 11 л горючего. А мощность мотора купе составляет 38 л.с.

Владелец автомобиля Николай Мищеряков на все мероприятия добирается своим ходом. Мужчина считает, что машина должна ездить независимо от ее возраста.

Автор: РетроФест Mercedes-Benz 170 1938 года выпуска