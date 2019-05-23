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четверг, 23 мая 2019 20:00

Дизайнеры "Ретрофест" рассказали об одежде, не теряет актуальности

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Автор: РетроФест
  Дизайнер Мария Кваченко оделась в стиле "гарсон", который был популярен после Второй Мировой. Такие шляпы сейчас снова в моде, говорит дизайнер.
Дизайнер Мария Кваченко оделась в стиле "гарсон", который был популярен после Второй Мировой. Такие шляпы сейчас снова в моде, говорит дизайнер.

22 мая в Киеве прошла первая пресс-конференция организаторов IV Международного фестиваля "Ретрофест". Презентация мероприятия состоялась в "Украинских новостях". Организаторы и члены оргкомитета рассказали об основных ретротрендах, которые ждут участников фестиваля, который состоится 7-9 июня в Каменце-Подольском.

В этом году в рамках фестиваля состоится дефиле в стилях разных эпох. Организаторы планируют сделать историческую реконструкцию одежды свободных двадцатых годов, богемной геометрии тридцатых, изобретательности сороковых, женственных пятидесятых, смелых шестидесятых и разнообразную палитру семидесятых годов.

"В этом дефиле не будет конкретных канонов. Любой человек сможет примерить на себя ретрообраз и почувствовать себя в той или иной эпохе", - говорит Мария Кваченко

Дизайнеры выбирают для показа ретроодежду еще и через ее уникальность: она не стареет и всегда остается вне времени. Такие вещи входят в историю и будут актуальными в любой период.

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"Никаких канонов или правил, как одеваться в ретростиле нет, - говорит дизайнер Мария Кваченко. - Если человек заинтересовался винтажной культурой, то советую начать с истории. Стоит почитать о ней, посмотреть фотографии или фильмы. Когда человек вдохновляется этим, понимает, что нравится больше, тогда можно сходить в винтажную лавку или на барахолку и попробовать поискать эти вещи там".

По ее словам, сейчас на пике популярности является стиль гарсон. Он зародился, когда женщины после первой мировой войны стали эмансипированные.

"Они начали выполнять мужские дела и носить их костюмы. Сейчас женщины, которые носят мужские костюмы, является стильными и при этом не теряют женственности, - говорит она. - Например, на мне лук 20-х годов. Такую одежду носили еще в начале века. Однако на улице можно встретить немало девушек, которые носят аналогичные шляпы канотье. Сейчас они в тренде, хотя прошло практически 100 лет с тех пор, когда это было в моде".

Напомним, в этом году состоится четвертый "Ретрофест". На мероприятие съедутся десятки раритетных машин, также состоится кулинарный конкурс "Бабушкины рецепты блинов". В рамках мероприятия выступят группы "Нумер 482", "Что такое" и певица Мариетта Вейс.

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Дата
23
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