Groupe PSA открыла штаб в индийской "кремниевой долине"

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1341
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1512
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1035
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6255
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1557
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 918
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1575
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3150
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2223
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5202
Фото
Все фото
6
3
3
4
6
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Имеет 8 радаров: показали беспилотный электрический гиперкар будущего
Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
Опубликовали первые фото салона новой Skoda Octavia
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Пятеро мужчин расстреляли чужой автомобиль
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Porsche назвал дату презентации первого электромобиля Taycan
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Украинец будет обгонять ветер на дне соленого озера
Видео
Все видео
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne
Представили самый мощный гибрид Porsche Cayenne
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Hyundai Nexo - первый водородный электрокар, который прошел краш-тест Америки
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Представили плазменные свечи для двигателей внутреннего сгорания, говорят: "лучше, чем обычные"
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Врезался в эвакуатор и дважды взорвался - Tesla на автопилоте попал в ДТП
Интервью
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1341
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6264
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4691
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4248
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 873
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 864
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
четверг, 15 августа 2019 12:41

Groupe PSA открыла штаб в индийской "кремниевой долине"

  Комментировать
Groupe PSA открыла штаб в индийской &quot;кремниевой долине&quot;
Groupe PSA открыла штаб в Индии. Фото: youtube.com

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA открыла новый исследовательский центр в городе Ченнаи в Индии.

В компании рассчитывают, что локальная штаб-квартира позволит развивать рынок в регионе Индийского океана.

В новом центре находятся отдел разработок инновационных программ и проектов, глобальный центр закупок, офис для организации цепочек поставок, центр технологического, производственного инжиниринга и контроля качества автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"

Для реализации планов, Groupe PSA привлекут местных специалистов, которые помогут тоньше выявить потребности и решить проблемы клиентов группы в регионе.

Новую штаб-квартиру специально расположили в индийской "кремниевой долине", где открывают свои офисы многие местные и международные компании. Здесь уже сформирован определенный исследовательский микроклимат. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Toyota объединится с компанией Groupe PSA для создания электрических фургонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Groupe PSA открыла штаб в индийской "кремниевой долине"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Богдан Бондаренко выиграл Чемпионат мира

"Мужики меня не любят. Относятся безразлично" - помещик Григорий Галаган боролся за раскрепощение крестьян

Правительство взялось за национализацию земли

Фермер выступил на сцене рок-фестиваля

Самое читаемое
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
Бывший священник показал раритетные фото геев и лесбиянок
26
 Просмотров: 68702
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
Собака-многоножка и котик-многоножка - реакция сети на радиационный взрыв под Архангельском
7
 1 Просмотров: 21467
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности
Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности Просмотров: 16155
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
Языковой вопрос: Разумков поставил Рабиновича на место
 2 Просмотров: 12375
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
Рассекретили первые тренды осени, которые достойны внимания
5
 Просмотров: 11305
Авто
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
Протестовали самодельный электробайк с двигателем на 286 "лошадок"
 Просмотров: 621
Телефоны украинских водителей и пассажиров в Uber станут анонимными
Телефоны украинских водителей и пассажиров в Uber станут анонимными Просмотров: 252
Впервые за последние 2 года обвалились продажи электромобилей
Впервые за последние 2 года обвалились продажи электромобилей Просмотров: 1161
"Не ехать не мог" - украинский гонщик упал с электромотоцикла в США во время гонки
"Не ехать не мог" - украинский гонщик упал с электромотоцикла в США во время гонки Просмотров: 486
Нахлынула страсть: пара занималась сексом в автомобиле на полицейской парковке
Нахлынула страсть: пара занималась сексом в автомобиле на полицейской парковке Просмотров: 2754
Больше всего комментируют
22
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
4
Боец ООС был "курьером" Грымчака
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
Романа Безсмертного убрали из "Минска"
Голосов: 12774
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua