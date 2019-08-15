Groupe PSA открыла штаб в индийской "кремниевой долине"

Groupe PSA открыла штаб в Индии. Фото: youtube.com

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA открыла новый исследовательский центр в городе Ченнаи в Индии.

В компании рассчитывают, что локальная штаб-квартира позволит развивать рынок в регионе Индийского океана.

В новом центре находятся отдел разработок инновационных программ и проектов, глобальный центр закупок, офис для организации цепочек поставок, центр технологического, производственного инжиниринга и контроля качества автомобилей.

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Для реализации планов, Groupe PSA привлекут местных специалистов, которые помогут тоньше выявить потребности и решить проблемы клиентов группы в регионе.

Новую штаб-квартиру специально расположили в индийской "кремниевой долине", где открывают свои офисы многие местные и международные компании. Здесь уже сформирован определенный исследовательский микроклимат. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Toyota объединится с компанией Groupe PSA для создания электрических фургонов.