Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 351
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 522
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2682
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1152
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 702
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1827
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1593
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5464
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
4
3
4
4
1340 &quot;лошадок&quot; и 700 километров хода на електротяге - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
1340 "лошадок" и 700 километров хода на електротяге - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
Убрали &quot;светофор-сердце&quot;
Убрали "светофор-сердце"
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Видео
Все видео
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 351
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 702
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2520
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 396
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 07:35

Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны

  Комментировать
Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны
Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов. Фото: из открытых источников

Компания Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов.

Компании, под брендом Toyota, сконструируют два електрофургона ProAce и ProAce City. Машины планируют выпустить в 2020-м и 2021-м годах. В перспективе, марки хотят выпустить электрический пикап под названием Hilux.

ProAce - полноразмерный панельный фургон. ProAce City - это "компактный универсал" с высокой крышей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За парковку на местах для электрокаров будут наказывать - парламент

Компания Toyota пока не озвучивает технические характеристики своих новых моделей. В том числе и неизвестно какой электропривод компания будет использовать на новых машинах.

Топливную версию ProAce Toyota выпускает с 2016 года на заводе PSA в Валансьене, Франция. До сих пор ProAce доступен с различными дизельными двигателями, от 70 до 130 кВт.

Решение японский бренд принял в рамках стратегии развития коммерческого транспорта. Об этом сообщили на tsn.ua

Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 26884
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 13365
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11566
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 11493
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении 1 Просмотров: 10251
Авто
Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив
Электрокар Volkswagen ID.3 без маскировки попал в объектив Просмотров: 1521
BMW и Fiat-Chrysler будут комплектовать новыми, "прокачанными" коробками передач
BMW и Fiat-Chrysler будут комплектовать новыми, "прокачанными" коробками передач Просмотров: 657
В Румынии открыли "электрический" каршеринг
В Румынии открыли "электрический" каршеринг Просмотров: 171
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
 Просмотров: 486
Заканчивают ремонт важного моста через Днестр
Заканчивают ремонт важного моста через Днестр Просмотров: 513
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 12492
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua