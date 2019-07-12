Toyota и Peugeot-Citroen вместе выпускать електрофургоны

Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов. Фото: из открытых источников

Компания Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов.

Компании, под брендом Toyota, сконструируют два електрофургона ProAce и ProAce City. Машины планируют выпустить в 2020-м и 2021-м годах. В перспективе, марки хотят выпустить электрический пикап под названием Hilux.

ProAce - полноразмерный панельный фургон. ProAce City - это "компактный универсал" с высокой крышей.

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Компания Toyota пока не озвучивает технические характеристики своих новых моделей. В том числе и неизвестно какой электропривод компания будет использовать на новых машинах.

Топливную версию ProAce Toyota выпускает с 2016 года на заводе PSA в Валансьене, Франция. До сих пор ProAce доступен с различными дизельными двигателями, от 70 до 130 кВт.

Решение японский бренд принял в рамках стратегии развития коммерческого транспорта. Об этом сообщили на tsn.ua

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