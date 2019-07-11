Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить

Hyundai представил концепт шагающего электромобиля Elevate. Фото: из открытых источников

Автопроизводитель Hyundai представил концепт "шагающего" электромобиля Elevate.

Благодаря возможности не только катиться, но и, в буквальном смысле, шагать, Elevate сможет добраться труднодоступных мест.

Поэтому, возможно главное назначение транспортного средства - спасательные работы на территориях, пострадавших от лесных пожаров, землетрясений, ураганов, наводнений и других катаклизмов. Ведь разработчики говорят, что спасателям и медикам критически важно добраться до пострадавших в течение первых 72 ч. после аварии. Часто это невозможно даже с помощью вертолетов.

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Между тем, Hyundai Elevate можно использовать и в обычных условиях. Например, для помощи людям с инвалидностью. В частности, в крупных городах изобретение может помочь добраться до поликлиники даже в тех местах, где нет пандусов и специальных подъездов. Без проблем авто справится и с заснеженной дорогой. Машина может обойти опасные места по обочине.

Концепт может передвигаться в шагающем режиме сразу несколькими способами, похожими на ходу млекопитающих и рептилий. Конструктивно предусмотрена возможность регулировки подвески и радикального увеличения дорожного просвета. В "собранном" состоянии автомобиль сможет без проблем передвигаться по обычным дорогам и скоростным трассам.

Hyundai Elevate построен на модульной электрической платформе, основой которой является 4 раздельных электродвигателя. Электрическая батарея встроена в пол.

Планирует ли компания выпуск серийной версии Hyundai Elevate, сейчас неизвестно. Над проектом работали почти 3 года. Hyundai назвала класс проекта - Ultimate Mobility Vehicle. Машину представили в рамках выставки CES-2019. Об этом сообщили на itc.ua.

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