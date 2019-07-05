Hyundai представила новый уникальный двигатель

 
Ексклюзивы
1/5
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 324
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 675
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1890
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1963
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5256
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2970
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1989
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1782
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3601
Фото
Все фото
5
11
4
6
6
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Как разбивается Tesla Model 3. Краш-тест лучшего в мире электромобиля
Как разбивается Tesla Model 3. Краш-тест лучшего в мире электромобиля
В сети появились подробные фото электрофуры Tesla Semi
В сети появились подробные фото электрофуры Tesla Semi
Неизвестные побили и разрисовали автомобиль BMW
Неизвестные побили и разрисовали автомобиль BMW
Видео
Все видео
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости
1000 л.с. и 165+ км/ч - в Британии трактор установил рекорд скорости
Показали электрический Mini Cooper
Показали электрический Mini Cooper
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1413
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1764
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2304
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 495
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
пятница, 05 июля 2019 17:24

Hyundai представила новый уникальный двигатель

  Комментировать
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Компания Hyundai представила двигатели нового поколения с уникальной технологией. Фото: из открытых источников

Компания Hyundai представила двигатели нового поколения с уникальной технологией.

Новый силовой агрегат Smartstream G T-GDi с объемом 1.6 л экономичнее, мощнее и производительнее по сравнению с предыдущими моделями. На двигателе индивидуально регулируется момент, время и глубина открытия клапанов. Это обеспечивает технология CVVD. Она обеспечивает повышение производительности агрегата на 4%, эффективность использования топлива на 5%, а также снижает уровень вредных выбросов на 12%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укравтодор отчитался о ремонте в Винницкой области

Когда машина движется с постоянной скоростью, а двигатель работает на низких или средних оборотах, CVVD открывает впускной клапан от середины до конца такта сжатия. Это помогает повысить эффективность использования топлива за счет уменьшения сопротивления, вызванного сжатием.

Когда мощность двигателя высокая, например, когда автомобиль движется на высокой скорости, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия. Это реализовано, чтобы увеличить количество воздуха, используемого для воспламенения топлива в цилиндре. Это повышает крутящий момент для эффективного ускорения.

Презентация силового агрегата состоялась 3 июля на специальном мероприятии в Hyundai Motorstudio Goyang. Об этом сообщили на tsn.ua.

Hyundai Motor работает над операционной системой для своих "умных автомобилей" - ccOS.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Hyundai представила новый уникальный двигатель». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

Вернули украинские земли

Взорвалась новая звезда

В тюрьме умер правозащитник

Проповедник взялся за алкоголиков и преступников

Организовали первое путешествие, чтобы не видеть пьяниц

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 41876
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
Врачи дали сутки: рассказали о состоянии 22-летней женщины, которую поджег сожитель (ФОТО)
8
 Просмотров: 36531
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 17946
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых
Женщину избили до потери сознания и насиловали двое знакомых Просмотров: 17820
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 17757
Авто
Укравтодор отчитался о ремонте в Винницкой области
Укравтодор отчитался о ремонте в Винницкой области Просмотров: 522
Эвакуированое авто теперь можно найти через смартфон
Эвакуированое авто теперь можно найти через смартфон Просмотров: 63
Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве
Эстонская транспортная компания Bolt открывает исследовательский центр в Киеве Просмотров: 135
Toyota будет тестировать Prius на солнечных батареях
Toyota будет тестировать Prius на солнечных батареях Просмотров: 441
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
 2 Просмотров: 1116
Больше всего комментируют
15
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
5
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 12391
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua