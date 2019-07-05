Hyundai представила новый уникальный двигатель

Компания Hyundai представила двигатели нового поколения с уникальной технологией. Фото: из открытых источников

Компания Hyundai представила двигатели нового поколения с уникальной технологией.

Новый силовой агрегат Smartstream G T-GDi с объемом 1.6 л экономичнее, мощнее и производительнее по сравнению с предыдущими моделями. На двигателе индивидуально регулируется момент, время и глубина открытия клапанов. Это обеспечивает технология CVVD. Она обеспечивает повышение производительности агрегата на 4%, эффективность использования топлива на 5%, а также снижает уровень вредных выбросов на 12%.

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Когда машина движется с постоянной скоростью, а двигатель работает на низких или средних оборотах, CVVD открывает впускной клапан от середины до конца такта сжатия. Это помогает повысить эффективность использования топлива за счет уменьшения сопротивления, вызванного сжатием.

Когда мощность двигателя высокая, например, когда автомобиль движется на высокой скорости, впускной клапан закрывается в начале такта сжатия. Это реализовано, чтобы увеличить количество воздуха, используемого для воспламенения топлива в цилиндре. Это повышает крутящий момент для эффективного ускорения.

Презентация силового агрегата состоялась 3 июля на специальном мероприятии в Hyundai Motorstudio Goyang. Об этом сообщили на tsn.ua.

Hyundai Motor работает над операционной системой для своих "умных автомобилей" - ccOS.