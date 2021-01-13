Ford запатентовал новый материал из сои для кузовов своих автомобилей

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В этот день 1940 года американский инженер и основатель автомобилестроительной компании Генри Форд запатентовал первую машину в мире из пластика.

Автор: avtopogliad.com.ua Рама "соевого авто" без пластиковых панелей

До этого ни одно предприятие не делало автомобилей с пластмассовыми деталями кузова. Форд предложил такое решение для уменьшения веса транспортных средств и стоимости. И другой подход к использованию материалов позволил бы экономить деньги автовладельцам на содержании машин. Ведь для легких кузовов не нужно было бы устанавливать слишком мощные двигатели, которые потребляют много горючего.

"Интересно, что инженер предлагал делать с пластика не только кузова и их части - двери, капот, крышку багажника. Он хотел, чтобы раму также делали из пластмассы, - говорит Gazeta.ua автоэксперт Николай Руденко. - В большинстве моделей мира, сделанных в машинах до 1950-х, использовали тяжелую раму. На ней располагали двигатель, колеса с ходовой частью, а сверху крепили кузов. Эта рама по весу была сопоставима с кузовом".

Автор: avtopogliad.com.ua "Соевый автомобиль" во время поездки

1941 года на заводе Ford сделали экспериментальную модель с пластмассовым кузовом и другими деталями. Названия машина не имела. Ей в компании Ford дали прозвище "Соевый автомобиль". Конструкция машины состояла из трубчатой ​​рамы. К ней прикрепили пластиковые панели. Автомобиль был на 25% легче по такой же металлическую.

"Не было такого разнообразия пластика, как сейчас. Было проблемно организовывать отдельную линию по производству этого материала для одной модели, - говорит специалист. - Да и трудности были не только с производством пластика, но и с изобретением нужного типа пластмассы, который бы по прочности не уступал бы металла и в то же время был легкий. Поэтому инженер поручил создать такой материал из сельскохозяйственных культур. За основу взяли сою. Также в составе материала была конопля, лен, китайская крапива и пшеница. Вес машины составлял всего 860 килограммов".

За основу взяли сою. Также в составе материала была конопля, лен, китайская крапива и пшеница

В серийное производство пластиковый Ford 1941 года не пошел. Конструкция требовала усовершенствования. Кроме этого, автопроизводитель Ford бросил все деньги и ресурсы на производство машин для войны. Концептуальный "Соевый автомобиль" на заводе уничтожили, чтобы конкуренты не смогли украсть рецептуру изготовления автомобильного пластика.

"Генри Форд умер 1947 года и не увидел, как его идею стали массово воплощать в жизнь, - говорит Николай Руденко. - 1960-х в Германии стали делать машины с полностью пластиковыми кузовами. С 1970-х бамперы большинства в то время современных машин тоже стали пластиковыми. Некоторые французские производители стали с 1990 годов делать из пластмассы передние крылья и другие кузовные элементы. Сейчас также эта практика является распространенной. Многие машины имеют из пластмассы крышку багажника, крышу".

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Модель Т компании Ford стала первой массовой машиной в мире. С 1908-го по 1927 год изготовили более 15 млн этих моделей. Добиться такого результата помогла разработка первого в мире автомобильного конвейера. Кроме того, это позволило удешевить модель до $260.