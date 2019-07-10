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среда, 10 июля 2019 15:21

Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций

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Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций
В России работники заводов Ford протестуют против массовых увольнений и требуют больших компенсаций. Фото: из открытых источников

В России работники заводов Ford протестуют против массовых увольнений и требуют больших компенсаций.

Ford стимулирует сотрудников оставлять работу самостоятельно по программе добровольного увольнения. При таком сценарие компания готова выплачивать подчиненным "парашютные" 12 зарплат.

Сотрудники заводов, которые не освобождаются по такой программе попадут под плановое сокращение уже в сентябре 2019 года.

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Некоторые требуют выплатить не 12, а 24 зарплаты перед увольнением.

Под закрытие в России попадают заводы в Набережных Челнах, Всеволжску и Татарстане. В Всеволжску предприятие полностью прекратит работу уже 20 июля. Об этом сообщили на tsn.ua.

В России сотрудники автозавода "ГАЗ" сняли рэп-клип, в котором выступают против иностранных санкций.

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