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Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении

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Санкции довели: работники российского завода &quot;ГАЗ&quot; зачитали рэп с просьбой о спасении
В России сотрудники автозавода "ГАЗ" сняли рэп-клип, в котором выступают против иностранных санкций. Фото: youtube.com

В России сотрудники автозавода "ГАЗ" сняли рэп-клип, в котором выступают против иностранных санкций.
На видео работники призывают сохранить "ГАЗ" и не мешать им спокойно работать. В ролике выразили возмущение тем, что "американцы объявили санкции", куда занесли и их предприятие.
Один из сотрудников "поет", что "завод - это песня про послушный металл" и он давно стал легендой, но теперь за него "только страх". Далее говорят о том, что из-за проблем на предприятии "потеряет опору родной автопром".
"Мы надеемся, что нас услышат и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так", - говорится в подписи к видео.

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В песне ни слова о роли власти России в ситуации и ее вины в том, что страну обкладывают санкциями.
В комментариях много саркастических подписей. Пользователи пишут: "Ничего, зато в Крым можете съездить отдохнуть".
Работники Ярославского моторного завода, который выпускает транспорт "ГАЗ", похоже, рассчитывают, что санкции отменят. Для иностранных зрителей они даже написали субтитры на английском языке.
Ролик появился на YouTube-канале одного из сотрудников завода Ильи Бондаренко. Об этом сообщили на tsn.ua.

В России гаснет авторынок. Дилерам грозит банкротство.

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