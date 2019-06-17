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Элитное авто проехало новым пешеходным мостом в Киеве

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Автор: Facebook
  Mercedes Benz GL выехал на велодорожка вело-пешеходного моста в Киеве. Фото: Facebook
Mercedes Benz GL выехал на велодорожка вело-пешеходного моста в Киеве. Фото: Facebook

Автомобили начали заезжать на новый велосипедно-пешеходный мост, открытый мэром Киева Виталием Кличкоv.

В сети появились фотографии автомобилей на новом вело-пешеходном мосту в Киеве. В комментариях пользователи сети требуют наказать водителя который выехал на мост, об этом сообщает Auto24

Работники столичной полиции уже занимаются поиском машины. Известно, что автомобиль Mercedes Benz GL с госзнаком АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе Киева 10 января 2018.

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По имеющейся информации, Mercedes Benz выехал в сторону Набережной и после этого исчез в неизвестном направлении.

Правонарушителя ожидает административное взыскание.

В "Укравтодоре" отчитались за ямочный ремонт. Представители организации заявили, что компания уже полатала 3 млн квадратных метров дорог. Это половина из запланированного.

На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.

Всего в Украине 170 тыс километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные - требуют ремонта.

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Дата
17
июня

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