Элитное авто проехало новым пешеходным мостом в Киеве

Автомобили начали заезжать на новый велосипедно-пешеходный мост, открытый мэром Киева Виталием Кличкоv.
В сети появились фотографии автомобилей на новом вело-пешеходном мосту в Киеве. В комментариях пользователи сети требуют наказать водителя который выехал на мост, об этом сообщает Auto24
Работники столичной полиции уже занимаются поиском машины. Известно, что автомобиль Mercedes Benz GL с госзнаком АА 1068 ВР зарегистрирован в Голосеевском районе Киева 10 января 2018.
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По имеющейся информации, Mercedes Benz выехал в сторону Набережной и после этого исчез в неизвестном направлении.
Правонарушителя ожидает административное взыскание.
В "Укравтодоре" отчитались за ямочный ремонт. Представители организации заявили, что компания уже полатала 3 млн квадратных метров дорог. Это половина из запланированного.
На ямочный ремонт в этом году заложили 6 млрд гривен. Зато на дороги территориального значения денег не хватает.
Всего в Украине 170 тыс километров дорог. Из них только десять в удовлетворительном состоянии. Остальные - требуют ремонта.
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