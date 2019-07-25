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пятница, 26 июля 2019 07:30

Электропикап Ford потянул 450 тонн. Илон Маск, что скажешь?

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Электропикап Ford потянул 450 тонн. Илон Маск, что скажешь?
ЭлектроFord F-150 потянул 450 тонн

Опубликовали видео, на котором электрический пикап Ford F-150 тянет за собой несколько вагонов и вес всего около 450 тонн.

К електропикапу прицепили десять двухэтажных железнодорожных вагонов. В них, накануне, загрузили 42 пикапа Ford F-150, "братьев героя программы".

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В Ford заявили, что электрический F-150 мощнее чем любой серийный пикап, который сейчас выпускают.

Ранее директор автомобилестроительной компании Tesla Маск заявил, что пикап Dodge Ram должен "возить детские игрушки". Так он насмехался над конкурентом и привлекал внимание к своему бизнесу, хотя официально в противовес им ничего серьезного пока не продемонстрировал.

Видео опубликовано на youtube-канале Ford Motor Company.

Ford инвестирует $ 15 млн в новый проект беспилотников

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Дата
26
июля

Автомобильная гонка продолжалась шесть месяцев

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