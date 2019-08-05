Электрокары теперь будут за копейки? В мире упали цены на важный батарейный элемент

В Мире упали цены на литий. Фото: bmwblog.com

В мире на 30% снизилась стоимость ключевого сырья для производства аккумуляторов для электрокаров - лития.

За 2015-2018 годы цены на этот мягкий серебристо-белый металл выросли почти втрое. Причиной для подорожания сырья стал ее дефицит на мировом рынке и одновременно взлет интереса к электрокарам в мире. За этот период мировой автопарк машин на электричестве достиг отметки в пять миллионов.

Но в 2019 году предложение возросло, поскольку множество компаний открыли заводы по добыче лития и производству аккумуляторов. Только в Австралии появилось шесть предприятий с 2017 года.

В то же время за последний год на главном мировом авторынке - Китае, впервые за несколько десятилетий был зафиксирован спад продаж машин. Как следствие, автогиганты умерили свои амбиции и стали осторожнее инвестировать средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Audi предаставила упрощенную версию e-tron

Доля электрокаров среди общих продаж машин в Китае за первые шесть месяцев 2019 выросла примерно на 90%. И все же этот показатель на наполовину меньше существенного роста 2017-2018 годов.

Производство лития в Австралии, ведущем мировом производителе, вероятно, возрастет примерно на 23% в течение следующих двух лет.

Между тем, литиевые бизнесмены имеют проблему: мировые мощности, которые могут перерабатывать руду в литиевые материалы, недостаточно развиты. Введение в эксплуатацию новых заводов замедляется из-за слишком агрессивных темпов производства и бюрократическую специфику разных стран.

Все это и привело к тому, что производители аккумуляторов и добытчики лития были вынуждены спустить цены на свой товар. В результате главный "ингредиент" для производства электрокаров упал в цене на 30%.

Ряд автопроизводителей готовится наращивать производство электромобилей. Неизвестно, что будет с ценой на литий, если спрос на него вырастет еще.

Сейчас непросто и твердо спрогнозировать, подешевеют ли от этого электрокары.

Об этом сообщили на tsn.ua.

На Черниговщине изобретатель собственноручно собрал электромобиль для своего сына.