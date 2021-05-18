Электрические фургоны Opel будут работать на водороде

Немецкая компания Opel представила электрический коммерческий фургон Vivaro. Новая модель способна преодолеть без остановки до 400 км.

Vivaro-e Hydrogen использует в своей конструкции водородные топливные элементы, сообщает пресс-служба производителя.

Автор: int-media.opel.com Opel представила электрический фургон Vivaro

Электрическая силовая установка имеет мощность 61 л. с. В ее составе – три баллона с водородом, который используют для получения электричества вследствие химической реакции. Энергии АКБ хватит, чтобы преодолеть до 50 км. Общий запас хода новинки – более 400 км по циклу WLTP. На заправку водородных баков нужно потратить всего 3 мин.

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Автомобиль будет предлагать в двух вариантах исполнения – длиной 4,95 и 5,3 м.

Автор: int-media.opel.com Opel представила электрический фургон Vivaro

Vivaro-e Hydrogen будут выпускать на заводе Opel Special Vehicles (OSV) в Рюссельсхайме. Автомобиль пополнит линейку электромобилей марки, представленную ранее моделями Vivaro-e и Combo-e. Кроме того, в этом году к ним добавится крупнейший представитель коммерческого семейства – Opel Movano-e.

До 2024 года компания намерена предложить покупателям электрические варианты всех своих моделей. Поставка первых экземпляров водородных Vivaro-e Hydrogen к клиентам планируют осенью 2021 года.

Hyundai Nexo в Австралии установил мировой рекорд по дальности хода на одном баке для водородного транспортного средства. Местный гонщик Брендан Ривз проехал на серийном авто из Мельбурна в небольшой провинциальный город Брокен-Хилл.