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четверг, 06 июня 2019 16:45

Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
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Косарка Spider ILD02
Фото: Богдан Пихачек
Косарка Spider ILD02
Косарка Spider ILD02
Косарка Spider ILD02
Тест-драйв на Agro-2019

В Киеве представили самоходную косилку что весит более 350 килограмм и способна работать на склонах крутизной до 55 градусов.

Продолжается агропромышленная выставка "Агро-2019". В ее рамках экспонируют разнообразную технику, животных, еду. Организаторы проводят для гостей мероприятия конференции, аукционы, семинары.

На территории столичной ВДНХ людно. Несмотря на дождь, у каждого третьего трактора возится детвора, взрослые сконцентрировано анализируют механизмы экспонатов и что-то обсуждают с представителями продукции.

Многие выставленные механизмы, - привычные обычному человеку. Здесь есть тракторы, комбайны, грузовики. Но "Экспоцентр" демонстрирует и вовсе необычные технические решения. Среди них - желтый куб с надписью "Spider".

Справа от центральной зоны выставки - бассейны с различной живой рыбой. Вдоль них тянутся тракторные прицепы. Из массы типичных аксессуаров для тяжелой техники отличается желтый квадроцикл с черными полосами. Хотя эта четырехколеска больше похожа на марсоход, а не на земную машину.

"Это - косилка Spider ILD02. Она предназначена для работы в труднодоступных или опасных местах. Крутые склоны, берега рек, обочины дорог, железнодорожных путей - ее компетенция, - рассказывает Дмитрий Никульшин, заместитель директора компании "Техновектор". Триммер создан для ухода за газонами, скашивания сорняков и высокой травы. Потенциал машины позволяет срезать даже молодые древесные прутья с толщиной стебля до 20 миллиметров. Не абы как такая машина может понадобится для станций солнечных батарей. Под экологическими энергогенерирующими модулями места немного, поэтому определенные модели Spider могут быть актуальными для кошения в рамках обеспечения пожарной безопасности ".

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Мимо "паучка" пробегает мальчик лет 10 в клетчатой ​​рубашке. Ребенок увидел небольшой зеленый трактор с ковшом и айда на него залезать. Следом идет, похоже, мама и бдит за любознательным парнем.

"Посидите, но осторожно, чтобы ребенок не травмировались, говорит Дмитрий Никульшин и продолжает. - Эта модель Spider оснащена бензиновым двигателем Kawasaki с потенциалом 21-ой "лошадки". Объем силового агрегата - 726 кубических сантиметра. Топливный бак - на 16 литров. В условиях работы на максимальных оборотах, расход топлива составляет 3,5 литров в час. "Кушает" косилка 95-й бензин ".

Крутящий момент от двигателя к колесам передает гидравлика. На каждом колесе установлен гидродвигатель, которые способны разогнать триммер до 8 километров в час.

Все четыре колеса вращаются на 360 градусов. Косилка способна разворачиваться на месте благодаря режиму бортового поворота, как танк".

Гидравлическая система Spider дает возможность регулировать высоту покоса.

Управление триммером осуществляется через пульт дистанционного управления с рабочим расстоянием до 100 метров.

"Косилка способна эффективно работать на склонах до 55 градусов. Для работы в условиях такой крутизны машину нужно зацепить к чему-то тяжелому типа столба, дерева или тяжелого трактора. Ведь вес этой модели более 350 килограмм. Сделать это можно благодаря лебедке, которой оборудована косилка. Без вспомогательной фиксации триммер преодолеет наклон около 35 градусов.

Одно из главных правил безопасности при работе со Spider - не стойте над ним, чтобы минимизировать шанс попадания в машину. Лучше стоять в стороне и иметь хороший визуальный доступ к рабочей зоне. Также не стоит оставлять машину на склоне.

Эти косилки - новинка на украинском рынке. В мире есть подобные машины, но в основном - гусеничные. Сейчас модельную линейку Spider формирует 4 модели.

Изготавливает эти "паучки" Чехия. Наша компания "Техновектор" - официальный дистрибьютор продукта.

Цена на триммеры от 18 до 40 тысяч евро, зависит от модели ", - рассказал Дмитрий Никульшин.

Тридцать первого международная агропромышленная выставка "Агро-2019" продлится до 7 июня. Все желающие могут посетить "Экспоцентр Украины" по адресу проспект Академика Глушкова, 1.

С 4 по 7 июня в Киеве состоится тридцать первая Международная агропромышленная выставка "Агро-2019". Команда организаторов из компании ООО "ТД" Промфининвест "при поддержке Минагрополитики обещают в который раз собрать на территории национального комплекса" Экспоцентр Украины "около 1300 компаний из 15 стран мира.

Автор: Богдан Пихачек
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