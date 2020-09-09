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среда, 09 сентября 2020 16:31

Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырасти

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Дешевые дизельные авто: почему их количество на рынке может вырасти
В Украине нормы менее требовательны. Фото: pixabay.com

В Украину могут начать ввозить новые дизельные авто, от которых отказались в ЕС из-за несоответствия нормам вредных выбросов.

Украинским нормам эти автомобили соответствуют. Цены на них примерно на треть ниже рыночных.

С 1 сентября Еврокомиссия получила право отзывать не только транспортные средства, которые нарушают нормы вредных выбросов, но и сертификаты их пригодности к эксплуатации, пишут в AUTO-Consulting.

За нарушения автопроизводителей будут штрафовать на €30 тыс. за каждое авто. Покупатели таких машин могут рассчитывать на компенсации, что станет еще одной серьезной статьей расходов для предпринимателей.

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"А что же будет с теми "грязными" автомобилями, которые отзовут или запретят к эксплуатации на территории ЕС? В Украине нормы вредных выбросов, по сравнению со странами ЕС, можно назвать менее требовательными. Так что у нас с импортом таких автомобилей не будет никаких проблем", - говорится в материале.

Сейчас в случае растаможки автомобиля надо заплатить 3 основных сбора в бюджет: ввозная пошлина (10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС - 5-7,3%), акциз и НДС (20% от стоимости автомобиля с акцизным сбором и ввозной пошлиной).

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