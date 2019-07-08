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понедельник, 08 июля 2019 13:22

Что нужно знать перед покупкой автомобиля

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Что нужно знать перед покупкой автомобиля
Советы, как купить качественное и надежное авто

Достаточное количество денег и распиаренный продавец из заграницы еще не гарантирует вам покупку качественного и надежного авто. Часто продавцы прибегают к различным уловкам, чтобы продать автомобиль.

Во время покупки вы можете видеть перед собой новенькую машину, которую, кажется, только что распаковали. Но не все то золото, что блестит.

Конечно, проверить целостность слоя краски или состояние запчастей можно самостоятельно. Однако на сайте https://www.carvertical.com/ua/ это уже сделали за вас. Все, что вам нужно, это ввести номер кузова желаемого авто. Система выдаст вам всю информацию о техническом состоянии транспортного средства.

Еще одно мошенничество, к которому прибегают продавцы, - это OBD -приборы. С помощью них можно менять пробег автомобиля без вмешательства в его панель приборов. Логика проста - чем меньше пробег, тем дороже можно продать машину. Сайт carvertical.com.ua предоставит вам информацию о настоящем количестве проеханных километров.

Покупая авто стоит помнить о порядке в документах. Внимательно проверяйте регистрацию транспортного средства. Машина может запросто быть угнана и выдана за новую или подержанную. Также автомобиль могут ставить на учет несколько раз, причем в разных странах. Чтобы не путаться во всех этих цифрах и датах можно воспользоваться услугами сайта и получить данные о времени и местах, где машина становилась на учет.

Если вас настораживают какие-то небольшие дефекты и кажется, что авто попадало в ДТП, - можно спросить об этом у самого продавца. Но он вряд ли скажет вам правду. Проверьте эту информацию на сайте и будьте уверены в своей покупке.

Основной причиной, почему покупатели позволяют себя обманывать, является низкая стоимость товара. Поэтому если вы видите невысокую цену на авто, которое должно стоить дороже, - не ведитесь. Продавцы, обычно, не отличаются добротой души и продают задешево, чтобы отвести глаза от проблемных моментов автомобиля.

Лучше лишний раз все проверить, чем потом ходить пешком или тратить кучу денег на ремонт. Не важно даже то, что продавец из Европы. Обмануть могут в любом месте.

Не стоит учитывать также популярность продавца. Все это можно создать искусственно. Во время покупки авто доверяйте только самому себе и будьте осведомленными, чтобы не промахнуться.

Проще один раз потратить деньги на качественный автомобиль, чем потом много раз платить автосервисам.

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