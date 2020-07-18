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суббота, 18 июля 2020 19:23

Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
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Самосвал Caterpillar-793 способен перевозить 220 тонн груза. Такие машины работают в Еристовском карьере. Их полностью автоматизируют. Будут ездить без водителей
Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Полностью роботизированные большегрузные автомобили начнут работать в Еристовском горно-обогатительном комбинате на Полтавщине до конца 2021 года. Ездить в карьере смогут без водителей. Команды и маршруты будут получать от диспетчеров.

Первые шесть 220-тонных автомобилей Caterpillar должны поехать самостоятельно уже до конца этого года, говорит гендиректор Еристовского ГОКа Кристофер Социо.

"Сейчас диспетчер отправляет указания в бортовой компьютер автомобиля. Он информирует водителя. Например, о перестроения маршрута. И шофер подстраивается. Автоматизация предполагает, что указания машина начнет выполнять самостоятельно. Многие водители боятся, что потеряют работу. Это не так. Людей переучат работать по-другому. Они получат новые умения, которые улучшат их работу. На комбинате не будет сокращений ", - сказал Социо.

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Автоматизация автомобилей должна проходить поэтапно, уверен руководитель ГОКа.

"Система должна быть отшлифована и не давать сбоев. Потому что наш приоритет - безопасность. Автоматизация будет иметь много функций, которые помогут предупредить различные ситуации. Машина будет останавливаться, если будем терять с ней GPS-связь или по дороге будет какое-то препятствие ", - добавил Кристофер Социо.

После отшлифовки работы автоматизированных машин на Еристовском ГОКе, они начнут появляться и на Полтавском горно-обогатительном комбинате, который добывает железную руду с большего карьера.

Еристовский ГОК имеет 15 автомобилей, которые способны перевозить 220 тонн груза. Стоимость одной такой машины $ 4 — 4,5 млн.

Еристовский комбинат находится в городе Горишние Плавни на Полтавщине. Входит в холдинг Ferrexpo. Промышленную добычу железной руды там начали в 2012 году. Сейчас глубина карьера с которого добывают полезные ископаемые - 175 м, длина - 2,4 км. Ширина - 1,1 км. По оценкам экспертов здесь есть 1,1 млрд т руды. Сейчас ежегодно добывается 12 млн т. Продукция идет на экспорт. Прежде всего в страны Европы и Азии.

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