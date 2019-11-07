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понедельник, 20 января 2020 22:47

Брал на таран авто с детьми и едва не сбил пешехода - водитель Audi дрифтував "на зебре"

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Водитель серого Audi А4 с номером АА 1526 КН умышленно создавал аварийные ситуации в Киеве и провоцировал других участников движения.

Автомобиль двигался 18 января по ул. Николая Бажана в направлении от Борисполя до Южного моста. Под развязкой в ​​районе метро Харьковская мегал фарами маршрутному автобусу и легковым авто, сигналил, чтобы они быстрее ехали, сообщают Gazeta.ua очевидцы.

"Audi в кузове универсал с номером АА1526КН привлекал к себе внимание, громко сигналил на столичном просп. Бажана. На развязку справа в направлении улицы Ревуцкого вернул на большой скорости, его авто занесло в сторону на пешеходном переходе, - рассказывает Федор из Чернигова. Он шел к метро. - Поворачивая направо, он подрезал серого "Ланоса" с двумя детьми в салоне и зеленую маршрутку "Иван". Легковушка вынуждена была тоже экстренно тормозить и его начало заносить на подмороженной дороге в сторону пешеходного перехода. Прямо на зебре, где были люди, Audi стала набирать скорость. Он чуть не сбил пешеходов".

Автор: Gazeta.ua
  Водитель машины с номером АА1526КН умышленно создает аварийные ситуации
Водитель машины с номером АА1526КН умышленно создает аварийные ситуации

Водитель Audi более 5 раз умышленно создавал аварийные ситуации - подрезал и брал на боковой таран легковушку. Открыв окна, он нецензурно ругался.

"На улице Ревуцкого водитель Audi А4 с номером АА 1526 КН умышленно, провоцируя ДТП, подрезал" Ланоса ". Затем, подставив задний бампер своего авто, остановил легковушку с детьми. Подбежал к водительской дверцы и провоцировал драку, угрожал водителю физической расправой, нецензурно ругался. Затем "Ланос" сдал назад, объехал неадекватного водителя Audi и поехал в своем направлении ", - рассказывает очевидец Алексей Рудич, который живет неподалеку.

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Подобное поведение называют агрессивным вождением. За создание аварийной ситуации предусмотрен не только штраф в размере от 680 до 850 грн, а еще и лишают права управления автомобилем на срок от 6 до 12 месяцев.

"Водитель Audi с номером АА 15 26 КН умышленно провоцировал ДТП. Он с третьего ряда, начал дрифт и залетел на пешеходный переход, где были люди. Не исключаю, что водитель немецкого авто был нетрезв. Он очень перепугал моих детей и мог стать причиной аварии с летальным исходом , ведь двигался в городе на подъеме к улице Ревуцкого со скоростью более 80 километров, - говорит Анна, пассажирка серого седана, который подрезал агрессивный водитель легковушки Audi. - Такую скорость легко определить, ведь водитель нашего авто разгонялся, чтобы избежать неадекватного водителя универсала Audi до 60 километров в час. Если бы наш водитель имел меньше опыта, наибольший удар от Audi достался в район задней части салона, где сидели дети дошкольного возраста. Все было очень быстро и внезапно".

Автор: Gazeta.ua
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Злоумышленник пидствив "Ауди" 2004 года, чтобы спровоцировать ДТП

В Украине за пьяное вождение предполагается конфискация автомобиля и уголовная ответственность.

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