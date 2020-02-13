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четверг, 13 февраля 2020 17:40

Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход

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Автолюбитель превратил электрокар Tesla в снегоход
В следующий раз блогер планирует проехаться на тюнингованном электрокаре по грязи

В Канаде владелец Tesla Model 3 превратил свой электрокар в снегоход, чтобы ездить на нем по зимним горам.

Блогер заменил задние колеса автомобиля на гусеницы.

Водитель медленно ездил на авто по заснеженной горной дороге, наблюдая, как себя будут вести корпус и задняя ось Model 3.

Испытания прошли успешно. После замены колес на гусеницы конструкция электромобиля выдержала нагрузки во время экстремального спуска. Трудности возникли только на одной из крутых трасс.

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"Едет приятно, нареканий нет. Он поднимается на холмы, будто создан для этого", - рассказал блогер.

В следующий раз он планирует проехаться на тюнингованном электрокаре по грязи. Также в комментариях под видео посоветовали установить гусеницы на електропикап Cybertruck.

В эксперименте участвовал Tesla Model 3 Standard Range Plus, стоимостью около $40 тыс.

В Украине создали купе с газогенератором, которое ездит на сосновых шишках и амброзии.

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