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четверг, 01 августа 2019 14:48

Через 30 лет "сна" запустили 1000-сильный гоночный КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге

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Через 30 лет &quot;сна&quot; запустили 1000-сильный гоночный КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге
КрАЗ, выступавший на Нюрбургринге запустили через 30 лет. Фото: из открытых источников

КрАЗ 5460, участвовавший в гонках на немецкой гоночной трассе Нюрбургринг, запустили после 30 лет "сна".

Машина в июле 1992 года приняла участие в Чемпионате Европы по трак-рейсингу.

Автомобиль построен в единственном экземпляре. КрАЗ 5460 оборудован танковым двигателем 5ТДФ, который развивает мощность 1000 лошадиных сил.

Этот КрАЗ, что весит почти шесть тонн, мог разгоняться от 0 до 100 км/ч за 13 секунд и развивал максимальную скорость 180 км/ч.

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Силовой агрегат гоночного тягача - 5ТДФ, разработанный специально для советских танков Т-64 и Т-72. Рабочий объем двигателя - 13,6 литра. Пятицилиндровый, десятипоршневий, с двумя коленчатыми валами, многотопливный, двухтактный, турбированный, с горизонтальным расположением цилиндров и двусторонним отбором мощности.

В июле 1992 года, КрАЗ 5460 не смог проехать финальный заезд на гоночной трассе, так задний подшипник ступицы вышел из строя. Заменить его было нечем, потому что это была уникальная деталь сделана под заказ именно для гоночного КрАЗа.

Сейчас, КрАЗ 5460 запустили и, вероятно, готовят к продаже. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Модернизированный грузовик, построенный на базе КрАЗ-5401Н2, успешно прошел тестовые испытания в Венгрии.

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