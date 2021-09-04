Apple начнет производить собственные авто - назвали дату

Компания Apple планирует начать массовое производство собственных автомобилей. Это может произойти уже в 2024 году.

Производитель ведет переговоры с японскими и азиатскими поставщиками, сообщает 9To5Mac.

В издании Digitime отмечают, что представители Apple уже осуществили визиты в компании Toyota, LG Electronics и SK Group.

О производстве Apple Car впервые заговорили в 2015 году. В 2017 году компания сократила работу над проектом, чтобы уделить внимание базовой технологии автономного управления.

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Через два года Apple снова начала работу по созданию собственного автомобиля.

Главным элементом в стратегии Apple стала новая конструкция аккумулятора. Она может снизить стоимость аккумуляторов и увеличить запас хода автомобиля. Производство могут отложить до 2025 года из-за коронакризиса.

У миллиардеров разные вкусы на авто. Одни скупают роскошные модели, а другим хватает скромной и удобной машины. Основатель Facebook 36-летний Марк Цукерберг приобрел итальянский автомобиль Pagani Huayra с V12 и с двумя турбонаддувами. Хотя его состояние оценивается в $97 млрд, его часто видят и за рулем обычной Honda Jazz.