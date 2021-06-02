Показали, на чем ездят самые богатые люди мира

У миллиардеров разные вкусы на авто. Одни скупают роскошные модели, тогда как другим достаточно скромной и удобной машины.

Основатель социальной сети Facebook 36-летний Марк Цукерберг приобрел итальянский автомобиль Pagani Huayra с V12 с двумя турбонаддувами. Хотя его состояние оценивается в $ 97 млрд, его часто замечают и за рулем обычной Honda Jazz. Сайт Сarwow показал автомобили пятерых самых богатых людей мира.

Так, основатель SpaceX и глава Tesla 49-летний Илон Маск является владельцем сразу нескольких интересных автомобилей. Он купил McLaren F1 и Lotus Esprit из фильма о Бонде "Шпион, который меня любил". Lotus Esprit стоил Маску $850 тыс., Сейчас он хочет превратить авто в подводную лодку.

Фото: pixabay

Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира 65-летний Билл Гейтс владеет $124 млрд и неплохим вкусом на автомобили. Наиболее примечательным в его автопарке является Porsche 959, который миллиардер приобрел совершенно новым в 80-х. Из-за законов США машина 10 лет находилась в Италии, прежде чем Гейтсу удалось ввезти ее в страну.

Самым богатым человеком в мире является 57-летний Джефф Безос. Его состояние оценивают в $177 млрд. Свой первый миллиард гендиректор Amazon заработал в 90-х. Тогда он купил себе Honda Accord.

72-летний Бернард Арно является главой компании Louis Vuitton Mo'T Hennessy. При этом он ездит на довольно скромном BMW 760Li.

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17 января прошел успешный тест-запуск космической ракеты LauncherOne. Программу запуска космической ракеты разработал миллиардер из списка Forbes Ричард Брэнсон. Он стал третьим в мире, кто сделал это успешно. Перед Брэнсоном это сделали Илон Маск и Джефф Безос.