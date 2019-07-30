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вторник, 30 июля 2019 22:29

8 цилиндров и 3 тонны массы - как едет самый дорогой Infiniti
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Infiniti QX80
Фото: Владимир Мукан
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80
Infiniti QX80

Іnfiniti QX80 - это самый большой и самый дорогой внедорожник этой японской марки. Недавно в Украине стали продавать четвертое поколение этой модели.

Чтобы детально ознакомиться с новинкой и испытать во время движения, берем QX80 на тест-драйв у официального импортера.

Новое "лицо" и габариты грузовика - знакомимся

Infiniti QX80 сразу привлекает внимание в подземном паркинге японской компании. Большинство машин у внедорожника в половину ниже и на треть короче его. Машина коричневого цвета с переливом имеет небольшое количество хромированных деталей, серые матовые легкосплавные диски и рейлинги на крыше такой же расцветки.

В отличие от других внедорожников этой марки, накладки над арками колес и на бампере у новинки окрашены в цвет кузова. Хотя это не очень практично для тех владельцев, которые нередко ездят по плохим дорогам.

Автор: Владимир Мукан
  Infiniti QX80
Infiniti QX80

Больше всего дизайнеры изменили вид лицевой панели - другой стала решетка радиатора, фары, форма бампера и выштамповки на капоте. Вид машины стал одновременно современным и сдержанным. На боковинах кузова, крыльях нет резких и стремительных ребер жесткости, как в других новых Infiniti. Такой тип дизайна медленнее стареет, как показывает опыт с другими моделями мировых производителей.

Автор: Владимир Мукан
  Infiniti QX80
Infiniti QX80

Черные вставки на стойках кузова и диски со спицами делают машину визуально легче, чем она есть на самом деле. Реальная масса внедорожника почти 3 тонны. Высота - более 2 метров, а длина - более 5 метров.

Под капотом - атмосферный бензиновый 8-цилиндровый двигатель объемом 5,6 литра мощностью 405 л.с.

Чтобы водителю было удобно добираться до своего места, с обеих сторон вдоль кузова установили подножки с подсветкой. В общем стилистика стала более приближенной по вкусу европейских и американских потребителей.

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Infiniti QX80 - рамный автомобиль с полным приводом и клиренсом 23 сантиметра. Конструкция машины спроектирована таким образом, чтобы можно было эффективно двигаться по бездорожью выше среднего уровня и быстро передвигаться асфальтовыми автодорогами.

Внедорожник имеет полный привод с основным приводом на задние колеса. Под капотом - атмосферный бензиновый 8-цилиндровый двигатель объемом 5,6 литра мощностью 405 л.с. Коробка передач - "автомат". Стоит машина от 2 млн 1729 тыс. грн..

Влезет комод со стульями - открываем багажник

Машина щедро оснащена электроникой. Это чувствуется с первых контактов с ней. Подхожу с ключом-брелком к машине - включается подсветка вокруг водительской двери. После прикосновения к ручке срабатывает центральный замок.

Автор: Владимир Мукан
  Infiniti QX80
Infiniti QX80

Сначала смотрю багажник - он с электроприводом. Места в нем больше, чем в трех отсеках "Ниссан Кашкай" - 1400 л. Туда можно положить среднего размера холодильник или комод со стульями.

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С разложенным третьим рядом сидений отсек становится скромнее - 470 л. Было бы хорошо, если бы можно было отдельно открывать стекло задней дверцы, чтобы положить легкие вещи и без необходимости не использовать электропривод для большой задней дверцы.

В багажнике есть розетка на 12 В, различные крючки и крепления. Запасное колесо прикреплено под днищем машины. Форма багажника квадратная, борту как такового нет. Благодаря этому легко разместить все вещи.

Смарт-квартира на колесах - оцениваем место пассажиров

На втором ряду сидений много места. От их спинки к водительской спинки более метра. На задний диван свободно сядет четверо взрослых. Сиденье можно подсовывать вперед, регулировать наклон спинки, настраивать для пассажиров поток воздуха и температуру. Для пассажиров есть два монитора для воспроизведения видео.

Автор: Владимир Мукан
  Infiniti QX80
Infiniti QX80

Интересно, что автомобиль имеет полноценный третий ряд сидений. На нем без дискомфорта разместятся люди среднего роста.

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Для пассажиров последних кресел есть отдельная вентиляция, подстаканники, плафоны с фонарями. Разбираются кресла электроприводом с кнопок на центральной консоли или багажника.

Натуральное дерево и широкое кресло - на водительском месте

На водительском месте посадка подобная по высоте до автобуса "Богдан" или небольшого грузовика.

Автор: Владимир Мукан
  Infiniti QX80
Infiniti QX80

Хорошо видно пространство впереди. Боковые стойки невелики. Немало места между передними сиденьями. Там размещены широкий подлокотник, в котором можно поместить компактный автомобильный холодильник. Над головой даже людям ростом более 2 метров места будет достаточно. Благодаря прозрачному люковые, в солон проникает немало света.

Реальная скорость начинает ощущаться после 160 км/ч.

Торпеда изготовлена из мягкого пластика со вставками кожи, древесины и металла. Имеет большой сенсорный монитор в центре и стрелочный овальные часы. На руль вынесено управление круиз-контролем, бортовым компьютером и музыкальной системой. Недостатком руля является то, что оно имеет слишком гладкое покрытие.

Кресла напоминают домашние диваны - массивные, кожаные и мягкие. Выраженной боковой поддержки у них нет. Они оснащены подогревом, вентиляцией, памятью на различные положения. Эргономика на хорошем уровне - все рычаги, переключатели и кнопки находятся в интуитивных местах.

Звук 8-цилиндрового двигателя и уверенное ускорение - едем

После нажатия на кнопку запуска двигателя водительское кресло подсовывает мне ближе к рулю. А рулевое колесо опускается в руки. Силовой агрегат работает тихо. О его работе свидетельствуют показатели тахометра и низкий слабый гул.

Перевожу рычаг коробки передач в "драйв" и едем - автомобиль мгновенно ускоряется. За 7 секунд на Бориспольской трассе набирает 100 км / ч. При этом ощущается как передняя часть машины слегка поднимается вверх. Передачи переключаются незаметно. Реальная скорость начинает ощущаться после 160 км / ч. Тогда во время маневров кузов заметно покачивается и громче работает двигатель. Однако даже при такой скорости чувствуется запас мощности.

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Через мощный двигатель автомобиль потребляет немало горючего - 20,6 л бензина в городе и 11 - на трассе.

Во время езды на панели отображается давление в колесах, расход топлива. На стойках секунду мелькают оранжевые светодиоды - показывают препятствия в мертвой зоне видимости.

Программирую адаптивный круиз-контроль авто на 100 км / ч. Отпускаю педаль газа. Скорость машина поддерживает сама. Только догоняем "ГАЗель" впереди движущегося медленнее, "Инфинити" притормаживает. Когда микроавтобус обращает в другую полосу, внедорожник сам набирает скорость. Как проявляет препятствие при движении задним ходом, - сам останавливается.

Автор: Владимир Мукан
  Infiniti QX80
Infiniti QX80

Выезжаю на неровную грунтовку по Киеву - на скорости 40-50 км / ч авто едет плавно. Хорошо проходит в местах, где нет пути и большие углубления. Основной повод модели задней. Передние колеса подключаются многодисковой муфтой. Имеет авто и пониженную передачу для прохождения сложного бездорожья. Благодаря мощному двигателю и небольшой свес переднего бампера, машина хорошо преодолевает подъемы. Единственное, для системных поездок по бездорожью, лучше установить шины с более высоким профилем, чтобы не деформировать и не расколоть легко сплавной диск.

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Управляемость - автомобилем средней остроты. Несмотря на то, что через массу инерция машины есть больше, из-за огромного кузова и склонность к раскачке авто, руководствуется внедорожник прогнозируемо и не менее точно, чем машины меньшего класса.

В общем Infiniti QX80 хорошо подходит для дальних путешествий самыми разнообразными автодорогами. Машина сконструирована таким образом, что 400-500 километров дороги в ней ощущаются чем на треть короче путь.

Автор: Владимир Мукан
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