8 цилиндров и 3 тонны массы - как едет самый дорогой Infiniti

Іnfiniti QX80 - это самый большой и самый дорогой внедорожник этой японской марки. Недавно в Украине стали продавать четвертое поколение этой модели.
Чтобы детально ознакомиться с новинкой и испытать во время движения, берем QX80 на тест-драйв у официального импортера.
Новое "лицо" и габариты грузовика - знакомимся
Infiniti QX80 сразу привлекает внимание в подземном паркинге японской компании. Большинство машин у внедорожника в половину ниже и на треть короче его. Машина коричневого цвета с переливом имеет небольшое количество хромированных деталей, серые матовые легкосплавные диски и рейлинги на крыше такой же расцветки.
В отличие от других внедорожников этой марки, накладки над арками колес и на бампере у новинки окрашены в цвет кузова. Хотя это не очень практично для тех владельцев, которые нередко ездят по плохим дорогам.
Больше всего дизайнеры изменили вид лицевой панели - другой стала решетка радиатора, фары, форма бампера и выштамповки на капоте. Вид машины стал одновременно современным и сдержанным. На боковинах кузова, крыльях нет резких и стремительных ребер жесткости, как в других новых Infiniti. Такой тип дизайна медленнее стареет, как показывает опыт с другими моделями мировых производителей.
Черные вставки на стойках кузова и диски со спицами делают машину визуально легче, чем она есть на самом деле. Реальная масса внедорожника почти 3 тонны. Высота - более 2 метров, а длина - более 5 метров.
Под капотом - атмосферный бензиновый 8-цилиндровый двигатель объемом 5,6 литра мощностью 405 л.с.
Чтобы водителю было удобно добираться до своего места, с обеих сторон вдоль кузова установили подножки с подсветкой. В общем стилистика стала более приближенной по вкусу европейских и американских потребителей.
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Infiniti QX80 - рамный автомобиль с полным приводом и клиренсом 23 сантиметра. Конструкция машины спроектирована таким образом, чтобы можно было эффективно двигаться по бездорожью выше среднего уровня и быстро передвигаться асфальтовыми автодорогами.
Внедорожник имеет полный привод с основным приводом на задние колеса. Под капотом - атмосферный бензиновый 8-цилиндровый двигатель объемом 5,6 литра мощностью 405 л.с. Коробка передач - "автомат". Стоит машина от 2 млн 1729 тыс. грн..
Влезет комод со стульями - открываем багажник
Машина щедро оснащена электроникой. Это чувствуется с первых контактов с ней. Подхожу с ключом-брелком к машине - включается подсветка вокруг водительской двери. После прикосновения к ручке срабатывает центральный замок.
Сначала смотрю багажник - он с электроприводом. Места в нем больше, чем в трех отсеках "Ниссан Кашкай" - 1400 л. Туда можно положить среднего размера холодильник или комод со стульями.
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С разложенным третьим рядом сидений отсек становится скромнее - 470 л. Было бы хорошо, если бы можно было отдельно открывать стекло задней дверцы, чтобы положить легкие вещи и без необходимости не использовать электропривод для большой задней дверцы.
В багажнике есть розетка на 12 В, различные крючки и крепления. Запасное колесо прикреплено под днищем машины. Форма багажника квадратная, борту как такового нет. Благодаря этому легко разместить все вещи.
Смарт-квартира на колесах - оцениваем место пассажиров
На втором ряду сидений много места. От их спинки к водительской спинки более метра. На задний диван свободно сядет четверо взрослых. Сиденье можно подсовывать вперед, регулировать наклон спинки, настраивать для пассажиров поток воздуха и температуру. Для пассажиров есть два монитора для воспроизведения видео.
Интересно, что автомобиль имеет полноценный третий ряд сидений. На нем без дискомфорта разместятся люди среднего роста.
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Для пассажиров последних кресел есть отдельная вентиляция, подстаканники, плафоны с фонарями. Разбираются кресла электроприводом с кнопок на центральной консоли или багажника.
Натуральное дерево и широкое кресло - на водительском месте
На водительском месте посадка подобная по высоте до автобуса "Богдан" или небольшого грузовика.
Хорошо видно пространство впереди. Боковые стойки невелики. Немало места между передними сиденьями. Там размещены широкий подлокотник, в котором можно поместить компактный автомобильный холодильник. Над головой даже людям ростом более 2 метров места будет достаточно. Благодаря прозрачному люковые, в солон проникает немало света.
Реальная скорость начинает ощущаться после 160 км/ч.
Торпеда изготовлена из мягкого пластика со вставками кожи, древесины и металла. Имеет большой сенсорный монитор в центре и стрелочный овальные часы. На руль вынесено управление круиз-контролем, бортовым компьютером и музыкальной системой. Недостатком руля является то, что оно имеет слишком гладкое покрытие.
Кресла напоминают домашние диваны - массивные, кожаные и мягкие. Выраженной боковой поддержки у них нет. Они оснащены подогревом, вентиляцией, памятью на различные положения. Эргономика на хорошем уровне - все рычаги, переключатели и кнопки находятся в интуитивных местах.
Звук 8-цилиндрового двигателя и уверенное ускорение - едем
После нажатия на кнопку запуска двигателя водительское кресло подсовывает мне ближе к рулю. А рулевое колесо опускается в руки. Силовой агрегат работает тихо. О его работе свидетельствуют показатели тахометра и низкий слабый гул.
Перевожу рычаг коробки передач в "драйв" и едем - автомобиль мгновенно ускоряется. За 7 секунд на Бориспольской трассе набирает 100 км / ч. При этом ощущается как передняя часть машины слегка поднимается вверх. Передачи переключаются незаметно. Реальная скорость начинает ощущаться после 160 км / ч. Тогда во время маневров кузов заметно покачивается и громче работает двигатель. Однако даже при такой скорости чувствуется запас мощности.
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Через мощный двигатель автомобиль потребляет немало горючего - 20,6 л бензина в городе и 11 - на трассе.
Во время езды на панели отображается давление в колесах, расход топлива. На стойках секунду мелькают оранжевые светодиоды - показывают препятствия в мертвой зоне видимости.
Программирую адаптивный круиз-контроль авто на 100 км / ч. Отпускаю педаль газа. Скорость машина поддерживает сама. Только догоняем "ГАЗель" впереди движущегося медленнее, "Инфинити" притормаживает. Когда микроавтобус обращает в другую полосу, внедорожник сам набирает скорость. Как проявляет препятствие при движении задним ходом, - сам останавливается.
Выезжаю на неровную грунтовку по Киеву - на скорости 40-50 км / ч авто едет плавно. Хорошо проходит в местах, где нет пути и большие углубления. Основной повод модели задней. Передние колеса подключаются многодисковой муфтой. Имеет авто и пониженную передачу для прохождения сложного бездорожья. Благодаря мощному двигателю и небольшой свес переднего бампера, машина хорошо преодолевает подъемы. Единственное, для системных поездок по бездорожью, лучше установить шины с более высоким профилем, чтобы не деформировать и не расколоть легко сплавной диск.
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Управляемость - автомобилем средней остроты. Несмотря на то, что через массу инерция машины есть больше, из-за огромного кузова и склонность к раскачке авто, руководствуется внедорожник прогнозируемо и не менее точно, чем машины меньшего класса.
В общем Infiniti QX80 хорошо подходит для дальних путешествий самыми разнообразными автодорогами. Машина сконструирована таким образом, что 400-500 километров дороги в ней ощущаются чем на треть короче путь.
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