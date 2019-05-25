470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar

Фото: Богдан Пихачек

В Киеве представили самый новый электрокар Jaguar. Новинка способна пройти 450 километров на экологической тяге и стоит около 2 млн.грн.

Jaguar I-Pace экспонируют на выставке электрических транспортных средств Plug-In Ukraine 2019.

Электрический Ягуар получил стальные двери, алюминиевый кузов и пластиковую крышку багажника.

Jaguar I-Pace HSE оснащен матричными светодиодными фарами, имеет систему кругового обзора 360 градусов. По периметру установлены четыре камеры, которые выводят информацию в салон относительно обстановки вокруг машины.

"Jaguar I-Pace HSE - оборудован двумя электродвигателями мощностью 90 киловатт, которые способны выдавать до 400 лошадиных сил. От нуля до 100 км/ч. машина разгоняется за 4,8 секунды. Производитель позиционирует это транспортное средство как электрический спорткар. Запас хода - 470 километров ", - рассказывает Евгений Голубов, консультант Jaguar Land Rover.

Интерьер автомобиля выполнен в темных тонах с коричневыми сиденьями из натуральной кожи. Информационно развлекательная панель оснащена цифровыми мониторами. Среди элементов управления есть два серебристых колесика, находящихся на панели между сиденьем водителя и пассажирским. С их помощью можно управлять системой вентиляции, подогревом сидений и температурой в салоне машины.

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"Электрокар имеет пневматическую подвеску. Клиренс - регулируемый. Минимальный 17 сантиметров, максимальный 25. Диаметр дисков - 20 дюймов. Объем багажников: 530 литров - задний; 35 - передний.

Заряжается машина до 100% от обычной домашней сети около 10-12 часов ", - говорит Евгений Голубов.

Неприятным сюрпризом для отечественных автовладельцев может стать отсутствие запасного колеса и отдельного места для него. При желании - можно заказать "докатку" у поставщика. В стандартной комплектации с электрокаром - зарядный комплект для подключения к бытовой сети электропитания.

Цена на такие Jaguar I-Pace от 1 миллиона 900 тысяч грн.

Экспозиция электрических транспортных средств происходит в центре "Acco International", который расположен на столичном проспекте Победы.

На мироприятии собрали более двух десятков электрических машин и около сотни единиц двухколесного транспорта. Plug-In Ukraine 2019 продлится до 26 мая. Цена входного билета - 50 гривен.

В Киеве проходит выставка электрических транспортных средств Plug-In Ukraine 2019.