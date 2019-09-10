10 фактов о новом Nissan Juke

Nissan Juke представили официально - 10 фактов о новом кроссовере. Фото: из открытых источников

Новый Nissan Juke 2020 представили официально. В Украину, второе поколение кроссовера, привезут в следующем году. Время для изучения новинки есть, но не будем откладывать анализ. 10 фактов об обновленной модели нестандартного "японца".

1. Головная оптика, по-прежнему, выполнена в виде двух больших кругов. Но для нового кроссовера, в ее центре расположили большие Y-образные ходовые огни.

2. Существенно изменили заднюю часть машины. Заметно прибавили резких линий. Изменили стиль фонарей. Вместо двух "бумерангов", на новом кузове установили оптику с острыми формами.

3. Среди важнейших изменений - габариты. Новое транспортное средство увеличили в длину на 7,5 см, к 4210 мм. Колесную базу растянули на 10,5 см. Задний ряд сидений машины стал более просторным. Объем багажника увеличили на 20%, до 422 литров.

4. Вместо вариатора, что ставили на модели постарше, новый паркетник оборудовали семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

5. Единственный двигатель, спланировали для нового Nissan Juke - литровая турботройка. Силовой агрегат имеет потенциал 117 "лошадок". В паре с шестиступенчатой ​​"ручной" коробкой, этот мотор может разогнать кроссовер до "сотни" за 10,4 секунды. Опциональный семискоростной "робот" медленнее. "100" он может взять за 11,1 секунды.

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6. Для новой машины теперь доступна система экстренного торможения, что обнаруживает велосипедистов и пешеходов.

7. Новое поколение паркетника сконструировали на модульной платформе CMF-B. Такую используют, например, в новом Renault Captur.

8. В Украине транспортное средство завезут во второй половине 2020-го года.

9. Производство паркетника начнут в октябре. СОбирать новый Juke будут на предприятии Nissan, что расположено в Сандерленде, на северо-востоке Англии. Там заказы на машину уже берут.

10. За самый доступный кроссовер в Британии просят около 17,5 тыс. фунтов стерлингов. Это более 535 тыс. грн, немного дороже поколения постарше. Топовую версию на Туманном Альбионе оценили в более 25 тыс. фунтов, это около 780 тыс. гривен.

Об этом сообщили на auto.ria.com.

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