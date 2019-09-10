10 фактов о новом Nissan Juke

 
Ексклюзивы
1/5
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 486
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1008
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
1 Просмотров: 801
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 1719
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
Чего прежде всего ожидают от нового правительства - опрос Gazeta.ua
1 Просмотров: 657
Как Украина встречала пленников из РФ
Как Украина встречала пленников из РФ
Просмотров: 5914
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
"Слава Украине" - Сенцов дал первый комментарий
6 Просмотров: 12700
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Кремлевские пленники ступили на родную землю - первые фото
Просмотров: 46415
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 1566
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1818
Фото
Все фото
5
5
5
4
5
Mercedes-Benz представил концепт, воплощающий будущее линейки EQ
Mercedes-Benz представил концепт, воплощающий будущее линейки EQ
Как водители в Европе относятся к своим авто - интересные факты от продавца подержанных машин
Как водители в Европе относятся к своим авто - интересные факты от продавца подержанных машин
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Сообщили, водители каких машин самые опасные
Сообщили, водители каких машин самые опасные
Сообщили, когда новый Nissan Juke появится в Украине
Сообщили, когда новый Nissan Juke появится в Украине
Видео
Все видео
10 фактов о новом Nissan Juke
10 фактов о новом Nissan Juke
402-м за 3,9 секунды - 70-летний мужчина стал чемпионом страны по драг-рейсингу
402-м за 3,9 секунды - 70-летний мужчина стал чемпионом страны по драг-рейсингу
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Показали сооружение первой украинской бетонной автодороги
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Дом, машина и лодка на одних колесах - показали незвичнайне авто
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 3942
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1530
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30330
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6768
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2019
1 Просмотров: 648
Вулиця Ямамото
Ніколи не чув романтичнішої назви, аніж вулиця Зірниця в селі Лісовому на Черкащині. Там живе мій 89-річний тесть. — Юра, батькові важко ...
среда, 11 сентября 2019 07:25

10 фактов о новом Nissan Juke

  Комментировать
10 фактов о новом Nissan Juke
Nissan Juke представили официально - 10 фактов о новом кроссовере. Фото: из открытых источников

Новый Nissan Juke 2020 представили официально. В Украину, второе поколение кроссовера, привезут в следующем году. Время для изучения новинки есть, но не будем откладывать анализ. 10 фактов об обновленной модели нестандартного "японца".

1. Головная оптика, по-прежнему, выполнена в виде двух больших кругов. Но для нового кроссовера, в ее центре расположили большие Y-образные ходовые огни.

2. Существенно изменили заднюю часть машины. Заметно прибавили резких линий. Изменили стиль фонарей. Вместо двух "бумерангов", на новом кузове установили оптику с острыми формами.

3. Среди важнейших изменений - габариты. Новое транспортное средство увеличили в длину на 7,5 см, к 4210 мм. Колесную базу растянули на 10,5 см. Задний ряд сидений машины стал более просторным. Объем багажника увеличили на 20%, до 422 литров.

4. Вместо вариатора, что ставили на модели постарше, новый паркетник оборудовали семиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

5. Единственный двигатель, спланировали для нового Nissan Juke - литровая турботройка. Силовой агрегат имеет потенциал 117 "лошадок". В паре с шестиступенчатой ​​"ручной" коробкой, этот мотор может разогнать кроссовер до "сотни" за 10,4 секунды. Опциональный семискоростной "робот" медленнее. "100" он может взять за 11,1 секунды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно выбрать гибридный автомобиль

6. Для новой машины теперь доступна система экстренного торможения, что обнаруживает велосипедистов и пешеходов.

7. Новое поколение паркетника сконструировали на модульной платформе CMF-B. Такую используют, например, в новом Renault Captur.

8. В Украине транспортное средство завезут во второй половине 2020-го года.

9. Производство паркетника начнут в октябре. СОбирать новый Juke будут на предприятии Nissan, что расположено в Сандерленде, на северо-востоке Англии. Там заказы на машину уже берут.

10. За самый доступный кроссовер в Британии просят около 17,5 тыс. фунтов стерлингов. Это более 535 тыс. грн, немного дороже поколения постарше. Топовую версию на Туманном Альбионе оценили в более 25 тыс. фунтов, это около 780 тыс. гривен.

Об этом сообщили на auto.ria.com.

Nissan Leaf будут зарабатывать деньги для своих владельцев

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «10 фактов о новом Nissan Juke». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Красота не увядает с возрастом&quot;: мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
"Красота не увядает с возрастом": мужчина 43 года подряд фотографировал жену с сестрами
25
 Просмотров: 63776
Какие деньги вскоре перестанут принимать
Какие деньги вскоре перестанут принимать Просмотров: 41600
Для чего викинги брали женщин в походы
Для чего викинги брали женщин в походы Просмотров: 35355
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
Женщина, которая снимала порно с малолетним сыном, получила шокирующий срок
 Просмотров: 30141
&quot;Сала нормального взял&quot; - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами
"Сала нормального взял" - в сети гуляет фотожаба с обменяными россиянами Просмотров: 16805
Авто
Как правильно выбрать гибридный автомобиль
Как правильно выбрать гибридный автомобиль Просмотров: 117
550 км электрохода: Volkswagen представил серийный электромобиль
550 км электрохода: Volkswagen представил серийный электромобиль Просмотров: 1089
Mercedes-Benz представил концепт, воплощающий будущее линейки EQ
Mercedes-Benz представил концепт, воплощающий будущее линейки EQ
5
 Просмотров: 819
Украинский вездеход спасает пострадавших от урагана "Дориан" в Америке
Украинский вездеход спасает пострадавших от урагана "Дориан" в Америке Просмотров: 9081
Kia и Hyundai инвестировали в европейские электрозаправки Ionity
Kia и Hyundai инвестировали в европейские электрозаправки Ionity Просмотров: 81
Больше всего комментируют
11
Горбачев может вручить Зеленскому Нобелевскую премию
6
Савченко попытается пройти медкомиссию на летчицу
5
"Слуг народа" обвинили в краже чужих законопроектов
3
Одесса жаждет наказания для всех, кто заставил ее оторваться от совка
2
"Коррупцию возглавляют люди, в чьих руках тысячи судей, миллиарды долларов, телеканалы"
Голосов: 13227
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua