Давай пограємо

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 594
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 432
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 972
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 828
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4428
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2331
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 162
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 432
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 9
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
вторник, 28 июля 2020 17:00
Анна Усік
Анна Усік
Анна Усік

Давай пограємо

  Комментировать

– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону у плацкартному вагоні №13. Їдемо з Києва до Львова.

Секс по телефону починається, як рушає потяг. Дядько вмощується на верхній полиці. Під ним сідає бородань у сірій майці. На стіл ставить літр пива, чистить варені яйця. Вагоном тягнеться запах малосольних огірків.

– Ну, не ображайся. Не змія ти, а киця, – виправдовується перед співрозмовницею. – Знаю, що скучила. Де Львів, а де Одеса? Та не можу зараз вирватися. Приїзди до мене на вихідні, готель зніму. Однієї ночі буде мало.

Жінка з полиці навпроти затуляє вуха синові. Вмикає на планшеті мультик.

– Не можеш заснути? Давай пограємо. Клади руку на груди й уявляй мене поруч, – сопе та стогне у слухавку. – Я губами обцілую твої плечі, а поки млосно звиваєшся, кусаю вушко. Хочеш язичком торкнуся пупка? Доберемося зараз до трусиків. О, то ти вже без білизни? Чоловік, який вечеряв унизу, давиться огірком, кашляє, червоніє, біжить до вбиральні.

– Зараз обхоплю руками сідниці й буду пестити твої стегна. Відчуваєш мою долоню у себе між ногами? Тобі добре? Я радий. Тепер моя черга отримувати насолоду. Спробуєш українською? Мова окупанта мене не збуджує, – повертається на бік, вставляє у вуха навушники. Смартфон ховає під подушкою.

За хвилину хропіння чує весь вагон. Навушники вислизають із телефона.

– Толя, ты что уснул? Я даже джинсы с тебя снять не успела! – чути через динамік

Автор: Анна ЧИРУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Давай пограємо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть

Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет

День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Солдатам запретили отступать

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 26478
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 13554
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 13392
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 10359
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 8739
Анна Усік
Прорвало Просмотров: 828
Познайомилися ближче Просмотров: 720
Порішаємо 1 Просмотров: 1431
Бізнес бореться 1 Просмотров: 702
Список ворогів Просмотров: 882
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 232
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua