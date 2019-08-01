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Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
четверг, 01 августа 2019 15:40
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Випадок падіння

2 Комментировать

У метро інколи трапляються пригоди.

Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих речей…".

Одначе те, що сталося зі мною недавно, якось передбачити чи хоча б змоделювати ніяк не можливо. Бо воно просто не може трапитись, не може та й годі.

А таки ж трапилося.

Було це так. Їду я в метро, з лівого берега на правий. У вагоні трохи тісно, отож їду стоячи. Нижче, піді мною, сидить дядько, може, мого віку або трохи молодший. Ну, сидить — і хай собі.

В якийсь момент він підіймає голову, дивиться в очі й питає:

— Ви думаєте зараз?

Щоб таке спитати в незнайомої людини, треба бути п'яним або ненормальним. А він не був ні тим, ні другим. Чоловік як чоловік. Його запитання звучало буденно, спокійно, якось по-діловому, із дуже конкретним наголосом на слові "думаєте".

Сама оця буденність тону й недвозначність фрази робила її одночасно і фантастичною, й безжально простою, немов "Ага, попався?"

Я одерев'янів. Звідкіля він знає, що я взагалі не майстер думати, а якраз в оці кілька останніх днів так і зовсім жив не думаючи, і через те наробив тьму гріхів і дурниць. А наробивши дурниць, за які нестерпно тяжко каятись, я весь із себе ходжу грізний і неприступний, мовляв, одчепіться, яке ваше діло?

А тут ця неприступність із мене геть злетіла — бо як він знав усе це про мене аж настільки, і отак зненацька, що його запитання звучало як "Де брат твій Авель?"

Я дивився на нього мовчки.

І тут дядько сказав:

— Вибачте, я хотів спитати, чи ви виходите зараз?

От як воно виявилось — усе просто й зовсім не страшно.

Тільки було вже пізно: я встиг покаятись протягом оцих кількох десятків секунд мовчання.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
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Сейчас вы читаете новость «Випадок падіння». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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