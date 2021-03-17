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Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 27
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
четверг, 18 марта 2021 17:00
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Весна ворушиться

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Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна.

Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається — ні.

І ось, тиждень тому, вийшов рано на поріг, дивлюсь — а навпроти, через дорогу, у Валєрчиному дворі, на молодій яблуні червоніють кілька яблук. Як же я їх цілу зиму не бачив? Де вони були?

І тут одне з тих яблук ожило, заворушилося, затріпотіло крильцями. Ти помилився — то не яблука, а снігурі. Й півтори секунди ти радий, і всерйоз переживаєш неймовірність побаченого.

Одначе, окрім того, що твоє око повірило, ніби в природі є яблука з крильцями, тут ховалося ще дещо. Цей пейзаж, за всіма ознаками — зимовий, уже не належав зимі. Так, як ото й ластівки на дротах у кінці серпня вже не належать літу.

В картинці зі снігурами, в самій отій оманливості, напівправдоподібності, у зворушенні нерухомої матерії таїлася весна — її тільки-тільки початок, несміливий і неочевидний.

Весни ще нема, а й зими вже нема.

Чи точніше — обидві десь тут, і обох не видно.

І од цього проти ночі на душі так, наче хтось когось пішов проводжати по темному за річку, по крихкому льоду — й довго не вертається назад.

Не просто собі день побільшав — а й ніч стала зовсім не така, як досі. Вона повна шелесту крил, великих і малих. Летять мовчки, тільки зрідка хтось закричить у небі.

Увечері йдеш додому ґрунтовою стежкою, і хоч темно — а ноги самі чують, що земля ожила.

А минулого понеділка був перший весняний дощ. І вже на ранок наступного дня крізь пожухле торішнє листя й бадилля проступила зелень — ще не трава, а наче підшерсток у собаки або легкий вологий туман, з якого справжня трава скоро виросте.

Автор: Віталій ЖЕЖЕРА
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