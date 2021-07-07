Не думай у той бік

 
Ексклюзивы
1/5
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 171
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 756
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1071
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 648
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 999
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 594
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 189
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 2547
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1458
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1413
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 522
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2484
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 261
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1143
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2484
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 27
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
четверг, 08 июля 2021 17:00
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Не думай у той бік

  Комментировать

Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось знайдуться покупці на ту землю, розчистять її од дерев, а там же сороченята ще голопузі. Ну, думав, як це трапиться, заберу пташенят, вигодую й випущу. Колись у дитинстві отак виростив двоє сороченят, що випали з гнізда, і був щасливий. А зараз був би ще щасливіший, бо коли ти малий, то не знаєш справжньої ціни щастя.

Тим часом покупці не спішили, сороченята виросли і вже літали в околицях свого гнізда. А я, проходячи повз теє місце, й далі думав: ну хоч одне з них могло ж стати моїм.

Це була необережна думка. Бо Той-кому-треба чує все — хоч воно й сказане не було, а тільки подумане в той бік.

І от Бог наче каже: ти хотів сороку? Що ж — на тобі сороку!

Якось іду ввечері — а вона лежить край стежки, голова в крові. Що з нею — неясно, бо вже смеркає. Переночувала вона в ящику на веранді, вранці глянув — а її хтось, може, ворона, в очі клював, і вона нічого не бачить. Не нести ж її тепер туди, де взяв. Живе у нас. Жінка навчила її їсти з долоні — наосліп. Сорока ходить по двору пішки — бо літати їй темно. Вона красива і дарує щастя — тільки гіркувате по-дорослому. Бо ти не Святий Франциск і, мабуть, даремно став на шляху природної судьби цієї сороки. Ну, а вже якщо став — то мусиш за неї до кінця відповідати. Тільки ж вона молода, а ти зовсім ні, і хто їй замінить тебе, якщо вона надумає прожити довше за тебе?

Інколи дивлюсь у той бік, де знайшов її, й мовчки кажу Тому, хто мені її підкинув: ти ж мене перший раз почув, почуй і вдруге, й зроби так, щоб вона знов хоч трохи бачила небо, й змогла полетіти, й бути незалежною од моєї нерозумної доброти.

Автор: Віталій ЖЕЖЕРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не думай у той бік». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Украинцы и кримские татары победили войско Московы

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 9100
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 3 Просмотров: 7533
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 6417
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4671
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
3
 Просмотров: 3825
Віталій Жежера
Нове про себе Просмотров: 288
Історія з курткою 2 Просмотров: 702
Описання дощу 2 Просмотров: 513
Дощовий соловей 1 Просмотров: 306
Джміль 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
3
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
3
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
2
Краще не ризикувати
1
Члены правления Нафтогаза в убыточном 2020 году получили 600 млн грн награды
Голосов: 338
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть