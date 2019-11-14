Наші Юрики

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 774
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4014
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1809
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 972
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 837
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3609
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 549
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1188
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2988
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 837
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1296
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 972
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3924
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 27
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
четверг, 14 ноября 2019 17:32
Віталій Жежера
Віталій Жежера
Віталій Жежера

Наші Юрики

  Комментировать

Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами.

Давній юний друг — це, може, звучить дивно, а так воно є. Ми справді знайомі вже давненько, від часів Юрикової юності, й з тих пір нічого суттєво не змінилося в наших взаєминах, я йому — Шеф, він мені — Юрик. Можна сказати, що ми обоє старіємо, одначе, при цьому не дорослішаємо. Мабуть, це і є фундаментом нашого тривалого приятелювання.

Колись ми разом працювали на одній роботі, з якої Юрика звільнили за нецільове використання службового телефону — він без кінця дзвонив дівчатам на мобільні номери.

Тепер Юрик хотів би сюди повернутися й заради цього невтомно придумує всякі фантастичні проекти. І питає: "Шеф, як воно вам?" Ось недавно одержав від нього електронного листа під грифом "Терміново" з трьома знаками оклику. Мовляв, Шеф, а як вам отака ідея? Тільки ж нікому не кажіть, бо ідею вкрадуть.

Почуваюся старшим і відповідальним, бо той лист відчайдушний, і на вигляд усе так, що я єдиний у світі, хто допоможе Юрикові заробити якусь копійку. От і обдумую ту ідею — і день, і два.

І тут бачу — в електронній пошті від Юрика аж два нових листи. Відкриваю перший: "Вітаю, а як Вам отака ідея? Я згоден це зробити безоплатно! Назавжди Ваш…"

Ну, думаю, якщо безоплатно, то мені й баба з воза.

Відкриваю другий лист, а там коротко: "Вибачте, попередній лист був не Вам!"

Ну, отак воно з Юриком.

Сміюсь. Потім питаю себе: скільки тобі років, старий дурню, що ти оцим-от клопочешся? У серйозних людей їхні Юрики зосталися в молодших класах школи, а у тебе?

Відповідаю: ну, а мій Юрик при мені.

Боюся, саме це мені й подобається.

Автор: Ві­та­лій ЖЕ­ЖЕ­РА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наші Юрики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

Коммунисту не дали управлять государством

Придумали, как по-новому наказывать преступников

Постановили, что все издания должны быть на украинском языке

Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

От иконы идет сияние:основали монастырь

Журналистка отправилась в кругосветное путешествие

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 36684
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 17568
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 14985
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 11682
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 9549
Віталій Жежера
Незроблене діло Просмотров: 369
При землі Просмотров: 306
Міміка й жести Просмотров: 846
Пригода з шершнем Просмотров: 513
Перекурмішкана осінь Просмотров: 288
Больше всего комментируют
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
4
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
4
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
3
"Продвигает идею гражданского конфликта на Донбассе" - офицер о заявлениях Сивохо
3
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Голосов: 921
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua