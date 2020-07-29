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Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
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Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
четверг, 30 июля 2020 17:05
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Диплом з Антверпена

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Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає результатів. Інколи, заради розваги, ходить на берег річки.

Ще в січні Світлана подала документи в Антверпенський університет.

— Чудово, ми отримали ваші папери, — відповів адміністратор на ім'я Френк. — Перший рік вам треба буде вчити нідерландську мову в школі Лінгваполіс. Але від студентів з України ми ще вимагаємо результати ЗНО. Я залишаю вашу заявку відкритою до літа.

Усю весну ми періодично переписуємося.

— ЗНО можуть перенести, — пише Світлана. — Чи не достатньо атестата й міжнародних дипломів з англійської та французької мов?

— Ні, — категорично відповідає Френк.

— ЗНО вже перенесли, — не вгаває донька. — Що робити?

Френк незворушний.

— Байдуже, ми зачекаємо.

Нарешті у липні знову пише.

— Я вже здала ЗНО. Результати будуть у суботу, — радісно повідомляє Світлана. — Які мої подальші ­кроки?

Френк зловіщо мовчить. Нарешті вичавлює із себе.

— Школа Лінгваполіс уже набрала студентів, — пише. — Мені дуже прикро, але в цьому році ви не зможете навчатися. Спробуйте подати документи наступного року.

Мала в сльозах біжить із дому. Знаходжу її зарюмсану на березі Тікича. Про університет не говоримо.

— Подивися, що вони з мого улюбленого місця зробили, — схлипує й показує на Тікич. — Тут були старі верби, тарзанка й очерет.

Внизу видно екскаватори, які витягують болото з дна. Місцина нагадує місячний пейзаж. Чотири роки тому в Тальному створили громаду. Місто це не відчуло. Вулиці надалі не асфальтують і заростають бур'янами.

— Бачиш, доню, — кажу. — Інші громади розбивають парки, будують фонтани, ремонтують стадіони. А в Тальному чистять річку, бо тут найлегше відмити гроші. Ніхто ж не порахує, скільки кубів болота перекинули з місця на місце.

Ми посміхаємося. Розуміємо, аби провернути цю комбінацію, необов'язково мати диплом Антверпенського університету.

Автор: Юрій СТРИГУН
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