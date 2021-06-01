Звездный рэпер умер в 20 лет

Причина смерти исполнителя пока неизвестна. Фото: Instagram / lil_loaded

Американский рэпер Lil Loaded, настоящее имя которого Дашон Морис Робертсон, умер в возрасте 20 лет. Это подтвердил адвокат музыканта Ашкан Мехриари.

Причину смерти пока не называют, но по некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством.

В ноябре 2020-го Робертсона задержали за убийство во время съемки музыкального видео. Позже статью переквалифицировали на "убийство по неосторожности", а Lil Loaded отпустили под залог, пишет The Sun.

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Lil Loaded стал популярным благодаря трекам 6locc 6aby, Gang Unit и Link Up. Его композиции посвященные теме криминала, в клипах демонстрируется оружие.