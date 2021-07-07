Журналиста расстреляли посреди улицы

Журналист часто сотрудничал с правоохранителями. Фото: Reuters

В Нидерландах неизвестный мужчина по меньшей мере пять раз выстрелил в журналиста прямо посреди улицы. Нападающий в темно-зеленой куртке попал в голову криминального репортера 64-летнего Питера де Вриса.

Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями, пишет NL times. Сейчас он в критическом состоянии.

Нападение произошло в Амстердаме 6 июля примерно в 19:30. В окрестностях города уже задержали троих подозреваемых. В связи с инцидентом премьер-министр правительства Нидерландов Марк Рютте и министр юстиции Ферд Грапперхаус заявили, что собираются на срочную встречу в Гааге.

Журналист часто сотрудничал с правоохранителями. В момент нападения он как раз выходил из студии RTL Boulevard, где был гостем эфира.

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2 октября 2018 года в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле убили 59-летнего журналиста Джамаля Хашогги. Тот шел забирать необходимые для предстоящей свадьбы документы. Его невесту в ведомство не пустили, а через 5 ч. ожидания сообщили, что журналист уже покинул здание. В прошлом году в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых причастных к преступлению.