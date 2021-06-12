Убийцу журналиста отправили за решетку

Фигуранта дел о пытках во время Майдана, а также об убийстве журналиста Вячеслава Веремия этапировали из СИЗО в Киеве в исправительную колонию в Донецкой области в октябре 2018-го. Фото: twitter.com/SarganLarysa

Три года назад, 13 июня, Апелляционный суд Киева вынес приговор "титушке" Юрию Крысин по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

Он получил пять лет тюрьмы вместо четырех условно. Таким образом суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и стороны пострадавших на приговор первой инстанции. Мотивация суда заключалась, в частности, в том, что не было искреннего раскаяния Крысина.

"Апелляция указала, что по его поведению даже в Апелляционном суде не было видно, что он искренне раскаялся", - говорила тогда адвокат матери журналиста Виктория Дейнека.

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Добавила, что в предыдущем приговора суд указывал раскаяние как смягчающее обстоятельство.

Кроме того, Крысин никоим образом не пытался устранить тяжелые для Веремия последствия, что также стало основанием для апелляции. И не учел суд первой инстанции, что это тяжкое преступление, поэтому условным наказанием нельзя исправить.

Адвокат Крысина Татьяна Гнатюк обжаловала приговор в Верховном суде. Дело рассматривали в сентябре 2019-го и оставили кассацию без удовлетворения.

Журналиста Вячеслава Веремея убили в ночь на 19 февраля 2014-го. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу улиц Владимирской и Большой Житомирской журналист увидел вооруженных титушок в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремея титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремея Юрия Крысина. Его осудили на 4 года с испытательным сроком 2 года.