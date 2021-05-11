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вторник, 11 мая 2021 09:24

Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида

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Зонд NASA возвращается на Землю с образцами с астероида
Osiris-Rex не приземлялся, а использовал для получения образцов Бенну специальную робот-руку. Фото: Reuters

10 мая космический аппарат NASA Osiris-Rex покинул орбиту астероида Бенну, чтобы отправиться в более чем двухлетнее путешествие на Землю.

Космический аппарат размером с грузовой фургон доставит небольшую пробную капсулу в пустынное место в американском штате Юта 24 сентября 2023 года. Пыль и фрагменты астероида из нее должны помочь ученым понять строение Солнечной системы и условия формирования жизни на Земле.

Поскольку астероид имеет небольшую гравитацию, Osiris-Rex не приземлялся, а использовал для получения образцов Бенну специальную штангу длиной 3,4 м. В момент касания с ее баллона подался азот под высоким давлением, который поднял вверх отдельные камни и частицы с поверхности.

Osiris-Rex собрал образцы породы и пыли с астероида в октябре 2020 года, он был запущен в 2016 году из Космического центра Кеннеди. В космическом аппарате есть 200-400 г астероидной пыли и горных пород. Единственной страной мира, которая уже имеет образцы астероидов, является Япония, но ее образцы значительно меньше по объему.

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Миссию Osiris-Rex стоимостью в $1 млрд запустили в 2016 году, аппарат совершил гравитационный маневр вокруг Земли, а в 2018-м достиг своей цели - астероида Бенну, который вращается вокруг Солнца с периодом 1,2 земных года. Астрономы впервые заметили Бенну в 1999-м и определили, что его диаметр - около 580 м.

Бенну - усыпанный камнями астероид, который находится на расстоянии более 322 млн км от Земли. Имеет форму волчка высотой около 380 м. Состоит из групп камней, удерживаемых вместе гравитацией.

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