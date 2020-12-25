Знаменитое ранчо Майкла Джексона продали за $22 млн

Ранчо находится в Калифорнии. Фото: Reuters

В США продали ранчо Neverland, принадлежащее Майклу Джексону.

Его приобрел бывший друг певца и миллиардер Рон Баркли за $22 миллиона, сообщает ВВС.

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Сам Джексон покупал ранчо за $19,5 миллиона и назвал его Neverland.

Отмечается, что в 2015 году стоимость ранчо оценивали в $100 млн.

Майкл Джексон умер в июне 2009 года в своем доме в Лос-Анджелесе из-за остановки сердца, которая произошла от передозировки мощного обезболивающего препарата пропофола.