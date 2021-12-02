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четверг, 02 декабря 2021 07:34

Животные заразились коронавирусом в диких условиях

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Животные заразились коронавирусом в диких условиях
В Канаде олени заразились коронавирусом. Фото: USDA photo

В Канаде выявили три первых случая инфицирования животных коронавирусом в диких условиях.

Об этом сообщили в министерстве окружающей среды Канады.

"Национальный центр иностранных заболеваний животных подтвердил первый случай обнаружения SARS-CV-2 у трех диких белохвостых оленей в Канаде", - говорится в пресс-релизе.

Животные жили на юге провинции Квебек.

"Олени не демонстрировали клинические признаки болезни и выглядели здоровыми. Всемирная организация здравоохранения животных была проинформирована 1 декабря", - отметили в ведомстве.

О случаях передачи коронавируса от оленей людям неизвестно.

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"Поскольку это первый случай обнаружения SARS-CoV-2 в дикой природе в Канаде, информация о влиянии и распространении вируса среди дикой популяции оленей ограничена", - отмечается в документе.

В США обнаружили первый случай заражения новым вариантом коронавируса, известным как Omicron. Об этом заявил на пресс-конференции в Белом доме главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи. Зараженный мужчина прибыл в Соединенные Штаты из Южной Африки 22 ноября и получил положительный тест на коронавирус 29 ноября.

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