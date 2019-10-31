Жінка підробила вагітний живіт, щоб не платити гроші за додатковий багаж в літаку

Блогер подделала живот, но все равно попалась. Фото: politeka.net

Тревел-блогер Ребекка Эндрюс подделала беременный живот, чтобы не платить за тяжелую технику для съемок.

Ноутбук спрятала в нишу платья на спине, а различные технические аскесуары в "живот". Сверху надела три слоя одежды, чтобы казаться реалистичной, сообщает People.

На прошлой неделе блогер подробно рассказала как можно не переплачивать австралийской компании Jetstar дополнительные $ 41 на сайте Escape.

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И план провалился, когда пришло время садиться на рейс.

Когда Эндрюс подошла к воротам, оказалось, что она последняя, ​​кто поднимался на борт.

"Когда я шла по трапу, то уронила билет. Все посмотрели на меня. В момент, когда я наклонилась, на моей спине четко отразилась форма ноутбука.

Тревел-блоггеру пришлось заплатить за провоз багажа.

"Я бы сделала это снова, просто нужно убедиться, что я не последний человек, который садится на борт", - написала она.

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