Женщину ограбили во время встречи онлайн

Подозреваемый в розыске в убийстве Ариан Гильен приставил пистолет к голове женщины и потребовал ценные вещи / Департамент полиции Сан-Антонио

В США, в Техасе, женщину ограбили во время онлайн-встречи с коллегами по роботе в Zoom.

Коллеги с ужасом наблюдали, как разыскиваемый подозреваемый в убийстве угрожал ей пистолетом, когда ворвался в дом. Об этом пишет Daily Star.

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19-летний Адриан Гильен, 39-летний Хайме Тревино и 15-летняя девушка, имя которой не называется, были арестованы после преследования с вертолета.

Двое подозреваемых подростков ворвались в дом женщины в Сан-Антонио около 14:15 в пятницу, 18 июня. Подозреваемый в убийстве Гильен приставил пистолет к ее голове и потребовал ценные вещи. Полицейских вызвали коллеги, которые стали свидетелями ограбления.

Гильен и девушка забрали несколько ценных вещей, в том числе сейф. Затем уехали на машине, за рулем которой находился третий вор. Полиция выследила их. Полицейский вертолет преследовал их до отеля, где они остановились. Всех задержали.

Гильену за убийство грозит смертная казнь. Тревино арестован и оштрафован на $175 тыс. за грабеж при отягчающих обстоятельствах.

В апреле канадский депутат от Квебека Уильям Амос попал во время стрима в местном парламенте в кадр голым. Депутат впоследствии извинился за произошедшее. Он объяснил, что пошел на пробежку и переодевался в офисе после нее, забыв выключить камеру.