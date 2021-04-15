Депутат появился голый на онлайн-встрече членов парламента

Депутат Уильям Амос / Twitter

Канадский депутат от Квебека Уильям Амос попал в скандал: не выключил камеру на компьютере во время стрима "Период вопросов" и попал в кадр голый.

Депутат впоследствии извинился за то, что произошло, в Twitter. Он объяснил, что пошел на пробежку и переодевался в офисе после нее, забыв выключить камеру. Об этом пишет Mirror.

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На скриншотах встречи в Zoom видно, как Амос держит мобильный телефон перед своими половыми органами, стоя в офисе рядом с флагами Канады и Квебека. Кто-то, кто смотрел трансляцию, выложил в интернете видеозапись с депутатом.

"Сегодня я сделал досадную ошибку и, очевидно, меня это волнует. Моя камера была случайно оставлена ​​включенной, когда переодевался в рабочую одежду после пробежки. Искренне извиняюсь перед всеми коллегами. Это ошибка, и этого больше не повторится", - написал он в Twitter.

Многие люди защищали Амоса, говоря, что публикация в сети была серьезным нарушением конфиденциальности, и требуют расследования относительно того, кто выложил запись.

В соцсетях также появилось много шуток по ситуации. Кроме этого, Амос получил множество комплиментов по поводу своего тела.

"Он в прекрасной форме. После просмотра изображений, думаю, что единственное, за что Амосу следует извиниться - отсутствие лучшей веб-камеры", - написала одна из пользовательниц Twitter.

Другая прокомментировала, что хотела бы, чтобы то же самое произошло с премьером Джастином Трюдо и добавила смайлик в форме сердца.

"Вы должны всегда предполагать, что ваша камера включена, и быть осторожными, когда подходите к ней, если неправильно одеты", - написал депутат Марк Холланд.

Во время более года карантина через коронавирус многие политики в мире попадали в неприятные ситуации, когда случайно оказывались перед камерами в неподходящем виде. Особенно это проявилось проблемой для тех, кто меньше разбирается в технологиях. Недавно политику в ЮАР пришлось извиниться после того, как его жена вошла в кадр полностью голой, когда был на собрании парламента. Было даже несколько случаев, когда юристы и политики по миру занимались сексом, не подозревая, что коллеги могут их видеть.