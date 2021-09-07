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Женщина спит только 10 мин. в день, и так длится 40 лет

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Женщина спит только 10 мин. в день, и так длится 40 лет
Ли Чжаньин считает, что ей было пять лет, когда в последний раз спала / Bastille Post

Китаянка утверждает, что не спала 40 лет. Ли Чаньнинь из села в провинции Хэнань утверждает, что ей было пять лет, когда в последний раз спала.

Соседи пытались доказать, что она ошибалась. Устраивали марафоны карточных игр, чтобы утомить ее. Но все засыпали за некоторое время, а она осталась бодрствовать. Об этом пишет Daily Star.

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Она даже не спит после приема снотворного, и это странное явление сделало ее местной знаменитостью.

Ее муж Лю Суокинь сказал местным СМИ, что ее утверждения верны. Он говорит, что с тех пор, как пара женилась, жена регулярно выполняла домашние дела ночью.

Когда женщина впервые обратилась за медицинской помощью, врачи не смогли диагностировать состояние. Но теперь поездка в специализированный центр сна в Пекине пролила свет на ее феномен. Оказывается, Ли спит, но не так, как другие. Специальные аппараты смогли показать, что женщина спит не более 10 мин. в день, как будто бодрствуя. Это было выявлено после 48-часового мониторинга теста сна женщины.

Входя в сонный транс, она могла поддерживать беседу. Это явление похоже на лунатизм, поскольку тело остается полностью функциональным, пока технически спит. Это позволяет Ли чувствовать, будто она не спала 40 лет.

Мужчина в Индии спит около 300 дней в году из-за редкого заболевания. Владелец магазина 42-летний Пухарама Деви из-за гиперсомнии оси проспал большую часть пандемии Covid-19. Он вычисляет, как долго спал, и "догоняет" мир, читая много газет, оставленных в магазине.

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