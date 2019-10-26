Женщина "ожила" перед кремацией

В Таиланде 70-летняя женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации.
Она три дня пролежала в гробу в местном буддистском храме, пишет The Sun.
У женщины - опухоль щитовидной железы. Ее признали мертвой 20 октября.
Перед кремацией ее муж проводил традиционный обряд омовения тела жены. Он обратил внимание на то, что у нее отсутствует характерное трупное окоченение. А также заметил, что его жена едва уловимо дышит, а ее веки дрожат.
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Женщину доставили в больницу.
"Жена в тяжелом состоянии, не думаю, что она сможет выкарабкаться. Но она жива, ее время умирать еще не пришло. Если бы ее кремировали при жизни, это было бы ужасно", - сказал мужчина.
В юго-восточной провинции Китая Цзянси у населения массово конфискуют гроба. Власти требуют, чтобы тела мертвых сжигали в крематориях. Это нужно для экономии территории.
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