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суббота, 26 октября 2019 21:34

Женщина "ожила" перед кремацией

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Женщина &quot;ожила&quot; перед кремацией
Женщина пролежала в гробу 3 дня. Фото: The Sun

В Таиланде 70-летняя женщина подала признаки жизни за несколько минут до собственной кремации.

Она три дня пролежала в гробу в местном буддистском храме, пишет The Sun.

У женщины - опухоль щитовидной железы. Ее признали мертвой 20 октября.

Перед кремацией ее муж проводил традиционный обряд омовения тела жены. Он обратил внимание на то, что у нее отсутствует характерное трупное окоченение. А также заметил, что его жена едва уловимо дышит, а ее веки дрожат.

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Женщину доставили в больницу.

"Жена в тяжелом состоянии, не думаю, что она сможет выкарабкаться. Но она жива, ее время умирать еще не пришло. Если бы ее кремировали при жизни, это было бы ужасно", - сказал мужчина.

В юго-восточной провинции Китая Цзянси у населения массово конфискуют гроба. Власти требуют, чтобы тела мертвых сжигали в крематориях. Это нужно для экономии территории.

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