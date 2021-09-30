Женщина отбилась тростью от леопарда

Скриншот из видео с нападения / Hindustan Times

В индийском Мумбаи 55-летняя женщина отбила нападение леопарда, который подкрался к ней у ее дома в пригороде мегаполиса. Она отбилась одной лишь тростью.

Драматическое видео, снятое на камеру видеонаблюдения, показывает, как хищник поджидал в засаде возле дома в среду, 29 сентября. Животное напало на женщину, когда та вышла на крыльцо. Об этом пишет Independent.

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Женщине удалось отбиться, несмотря на то, что животное несколько раз пыталось ее покусать. Леопард убежал после того, как она закричала о помощи. Члены семьи бросились к ней, услышав крик.

Женщину доставили в ближайшую больницу с царапинами на лице, локте, руке, спине и ноге. Следы когтей указывают, что нападение совершил малолетний леопард. Это третий зарегистрированный инцидент нападения леопарда за неделю в одной из зеленых зон Мумбаи, где обитает множество животных и птиц.

Считается, что конфликты между людьми и животными случаются там все чаще, потому что город расширяется и строительные работы идут в среде обитания животных. В прошлом было только несколько случаев, когда леопарды заходили в жилые районы мегаполиса.

В начале сентября в индийском штате Уттаракханд мужчина отбился от леопарда серпом. Пастух встретил хищника в селе. Когда тот выскочил из кустов и набросился на одну из его коз, он попытался отогнать его криком, но хищник внезапно бросил добычу и прыгнул на него.