Мужчина убил леопарда серпом

Леопард напал на человека. Фото: publicdomainpictures.net

В индийском штате Уттаракханд мужчина отбился от леопарда серпом.

Пастух встретил хищника в селе. Когда леопард выскочил из кустов и набросился на одну из его коз, он попытался отогнать его криком, но хищник внезапно бросил добычу и прыгнул на него, пишет Hindustan Times.

"Сначала я остолбенел, но потом понял: если ничего не сделаю, то погибну", - рассказал мужчина.

Он ударил леопарда серпом, который был у него с собой. Животное погибло.

"Я совершенно не собирался убивать леопарда, - объясняет мужчина. - Это произошло внезапно, когда я пытался спасти свою жизнь".

В Индии запрещено убивать леопардов, однако пастух может избежать наказания. Закон об охране дикой природы 1972 предусматривает исключение для случаев, когда убийство было единственным способом защититься от животного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину

В ЮАР сибирский тигр в парке для хищников Seaview Predator Park перелез почти четырёхметровый забор и убил работника. Тот погиб после того, как электрическое ограждение вольера хищника было отключено на техническое обслуживание.