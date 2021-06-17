Тигр перелез почти четырёхметровый забор и убил работника

Тигр перелез 3,7-метровый забор и накинулся на работника / Seaview Predator Park

В ЮАР сибирский тигр в парке для хищников Seaview Predator Park перелез почти четырёхметровый забор и убил работника.

Тот был убит после того, как электрическое ограждение вольера хищника было отключено на техническое обслуживание. Об этом пишет Daily Mail.

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Агрессивный самец по кличке Джаспер перелез через забор высотой 3,7 метра, когда электричество на нем было отключено, чтобы добраться до 52-летнего работника Дэвида Соломона. В ужасе тот решил перелезть свой забор, но большая кошка оказалась быстрее, и стащила его вниз, чтобы убить.

Тигр затем перелез через другой забор, где также в тот момент было отключено электричество, чтобы добраться до конкурирующего самца сибирского тигра по кличке Иуда, и убил его в схватке. Затем пытался спариться с сестрой Иуды, самкой Эмбер, когда были вызваны ветеринарные работники и служба охраны природы. Ветеринар выстрелил в тигров укол для усыпления, чтобы они могли войти и забрать тело Давида, а также тело тигра Иуды.

"Дэвид работал с тиграми 15 лет и знал Джаспера с детства. Только в марте прошлого года он был частью команды, которая переместила тигра и его брата в новый вольер, чтобы те впервые встретились с публикой. Джаспер был очень большим тигром, и с ним нужно быть осторожным. Он и раньше нападал на человека, но Дэвид заботился о нем с детства и любил его", - говорит бывший сотрудник Seaview Predator Park.

Электрическое ограждение вольера, где живут тигры ремонтировалось, когда Джаспер прыгнул на забор и перелез его. Дэвид в этот момент находился в проходе между двумя вольерами с тиграми, и направляясь к водопроводным кранам.

Seaview Predator Park находится недалеко от города Порт-Элизабет с видом на Индийский океан. Он занимает 120 га и является домом для тигров, львов, рысей и леопардов. Здесь также есть крокодилы, зебры, жирафы, змеи и много антилоп. Гости платят за проезд через вольеры в своих машинах для просмотра за хищниками.

Сибирские тигры родом с Дальнего востока России, Северо-Восточного Китая и Северной Кореи. В дикой природе их осталось всего около 500 особей.